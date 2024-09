Possedere la regolare dichiarazione di immediata disponibilità (Did): è quanto occorrerà nell’immediato per poter partecipare alla selezione per i cantieri di servizio, a Palermo, mentre il patto di servizio potrà essere sottoscritto anche successivamente alla scadenza di presentazione delle domande. È quanto si legge nella nota inviata al Comune di Palermo a firma del dirigente del dipartimento Lavoro della Regione Siciliana, Ettore Foti.

Il chiarimento della Albano

“Abbiamo inviato questo chiarimento al Comune di Palermo – dichiara Nuccia Albano, assessore regionale al Lavoro – in considerazione della mole di lavoro che si registra nel Centro per l’impiego di Palermo e dell’imminente scadenza entro la quale i potenziali candidati devono espletare le procedure burocratiche necessarie e presentare la domanda di partecipazione in maniera completa e adeguata. In questa maniera garantiamo ai cittadini interessati l’opportunità di partecipare ad un progetto fondamentale per il sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione. I cantieri di servizio, infatti, forniscono un prezioso contributo in diversi programmi di lavoro inseriti in progetti sociali o di riqualificazione, apportando benefici per i Comuni e dando dignità e ristoro economico a tante famiglie in difficoltà”.

Le parole di Imperale

Con il provvedimento dell’Assessorato regionale al Lavoro, che permette ai cittadini palermitani interessati di poter partecipare alla selezione per i cantieri di servizio solo con la DID, rimandando la presentazione del patto di servizio anche dopo la scadenza di presentazione delle domande, viene agevolata tutta la cittadinanza.

Da un lato evitiamo che la gente stia in coda per ore presso il Centro per l’Impiego e dall’altro aiuteremo gli operatori già alle prese con centinaia di utenti che giornalmente si recano presso il Cpi. Un plauso agli uffici del Comune di Palermo e all’assessore comunale Alongi, che ha dato voce alla mia richiesta dopo le lamentele dei cittadini e, in particolare, all’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, per essersi immediatamente occupata della vicenda. Adesso si attende la modifica da parte del Comune, togliendo l’obbligatorietà della presentazione del patto di servizio che doveva avvenire prima della scadenza delle domande”. Lo dichiara Salvatore Imperiale, presidente IV Commissione consiliare.

Like this: Like Loading...