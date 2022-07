Si tratta di Mario De La Rosa, il noto ispettore Raul Suarez

È la serie rivelazione degli ultimi anni e non poteva mancare a Palermo Comic Convention che si svolgerà ai Cantieri Culturali alla Zisa da giovedì 15 a domenica 18 settembre. Il primo super ospite, infatti, sarà Mario De La Rosa. Poliedrico attore madrileno, che nella serie tv spagnola più importante del decennio targata Netflix interpreta l’ispettore Raúl Suárez, sarà infatti a Palermo per la convention dedicata al mondo della cultura pop che, negli anni passati, ha già ospitato Lucy Lawless (Xena), Holly Marie Combs (Streghe), Tom Hopper (Umbrella Academy) e Kevin McNally (Pirati dei caraibi).

Solo uno dei super ospiti

Continua quindi la tradizione dei grandi attori a Palermo Comic Convention che, come sempre, affiancano i migliori fumettisti, italiani e non, e le star più luminose del mondo del web. Un caleidoscopio di emozioni che rende il colorato mondo dei comics una finestra sulle passioni delle nuove generazioni ma che caratterizza attenzioni anche di un pubblico adulto che, giorno dopo giorno, riconquista la propria gioventù. “Siamo molto attenti al mondo del cinema, delle serie tv e delle evoluzioni di questo settore – commenta Alessio Riolo, direttore generale Palermo Comic Convention -. La cultura spagnola con grandi produzioni, Netflix ma non solo, come La Casa di Carta, Elite, Toy Boy, Le Ragazze del Centralino e Vis A Vis Il prezzo del riscatto, sta esportando una grossa fetta della propria cultura che studieremo durante Palermo Comic Convention. Questo è solo il primo di una serie di super ospiti che nelle prossime settimane annunceremo”.

Artista poliedrico

Mario De La Rosa, impegnato nelle riprese della nuova serie tv “Benvenuti a Eden”, però, è anche un appassionato di scrittura. “Un artista dalle mille sfaccettature – dice Antonio Scuzzarella, direttore culturale della manifestazione – che ci permette di esplorare come il mondo dello showbiz sia orami diventato pregno di multitematicità con attori capaci di scrivere o cantare rendendo sempre più completa la loro attitudine allo spettacolo”.

Il circuito dell’evento

Continua, ovviamente, la prevendita dell’evento: è possibile acquistare i ticket giornalieri, gli abbonamenti per tutti i 4 giorni e i mini abbonamenti per 2 giorni direttamente sul sito: www.liveticket.it/palermocomicconvention. Palermo Comic Convention fa parte di Riff, la Rete nazionale costituita dai “Festival italiani di Fumetto” che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.