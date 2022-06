la fotoreporter di fama internazionale è venuta a mancare nel mese di aprile

“È straordinario concludere la mia esperienza da sindaco dedicando il viale principale dei Cantieri Culturali della Zisa e il Centro Internazionale di Fotografia alla memoria di Letizia Battaglia. Era intransigente e leggera come chi rispetta i diritti di tutti e ha valori forti. L’ho sempre amata. Un bacio Letizia!”.

Con queste parole il sindaco Leoluca Orlando ha scoperto le due targhe ai Cantieri Culturali che omaggiano la grande fotografa.

Sensibilità artistica e amore per la città

“Palermo – ha detto Orlando – esprime la sua gratitudine e il suo apprezzamento a Letizia Battaglia per la sua straordinaria sensibilità artistica e il suo amore per la città. Ed è stato straordinario il suo contributo per il cambiamento culturale della città. Tutti la ricorderemo, per sempre, anche passando da questo luogo. Viva Letizia!”.

Nasce l’associazione Archivio Letizia Battaglia

Durante le intitolazioni il sindaco ha reso nota la nascita dell’associazione “Archivio Letizia Battaglia”, promossa dai familiari ed estimatori, al fine di tutelare e proteggere il lavoro della fotografa.

Chi era Letizia Battaglia

Letizia Battaglia è venuta a mancare il 13 aprile scorso dopo una lunga malattia. Aveva 87 anni.

La fotoreporter di fama internazionale era una donna straordinaria, un simbolo di liberazione della città di Palermo dal giogo della mafia.

Letizia Battaglia inizia la sua carriera nel 1969 collaborando con il giornale palermitano L’Ora. Letizia si trova ad essere l’unica donna tra colleghi uomini. Nel 1970 si trasferisce a Milano dove incomincia a fotografare collaborando con varie testate. Nel 1974 ritorna a Palermo e crea, con Franco Zecchin, l’agenzia “Informazione fotografica”, frequentata da Josef Koudelka e Ferdinando Scianna.

Nel 1974 si trova a documentare l’inizio degli anni di piombo della sua città, scattando foto dei delitti di mafia per informare l’opinione pubblica e scuotere le coscienze. Comprende di trovarsi nel mezzo di una guerra civile. Il suo archivio racconta l’egemonia del clan dei Corleonesi.

Sono suoi gli scatti che ritraggono gli esattori mafiosi Salvo insieme a Giulio Andreotti e che furono acquisiti agli atti per il processo. Il 6 gennaio 1980 è la prima fotoreporter a giungere sul luogo in cui viene assassinato Piersanti Mattarella.

Nello stesso anno un suo scatto della “bambina con il pallone“ nel quartiere palermitano della Cala fa il giro del mondo.

La fama internazionale

Diviene una fotografa di fama internazionale, ma non è solo “la fotografa della mafia”. Le sue foto, spesso in un vivido e nitido bianco e nero, si prefiggono di raccontare soprattutto Palermo nella sua miseria e nel suo splendore, i suoi morti di mafia ma anche le sue tradizioni, gli sguardi dei bambini e delle donne, i quartieri, le strade, le feste e i lutti, la vita quotidiana e i volti del potere di una città dalle mille contraddizioni.

Negli anni ’80 crea il “laboratorio d’If”, dove si formano fotografi e fotoreporter palermitani. Tra essi: la figlia Shobha, Mike Palazzotto e Salvo Fundarotto.

L’omicidio Terranova

L’omicidio del giudice Cesare Terranova, una delle fotografie di Letizia Battaglia divenute simboliche della lotta antimafia.

Letizia Battaglia è stata la prima donna europea a ricevere nel 1985, ex aequo con l’americana Donna Ferrato, il Premio Eugene Smith, a New York, riconoscimento internazionale istituito per ricordare il fotografo di Life.

Un altro premio, il Mother Johnson Achievement for Life, le è stato tributato nel 1999.

Ha esposto in Italia, nei Paesi dell’Est Europa, Francia (Centre Pompidou, Parigi), Gran Bretagna, America, Brasile, Svizzera, Canada. Il suo impegno sociale e la sua passione per gli ideali di libertà e giustizia sono descritti nella monografia delle edizioni Motta Passione, giustizia e libertà (lo stesso titolo di una sua mostra).

Gli anni 2000 e la rivista Mezzocielo

Dal 2000 al 2003 dirige la rivista bimestrale realizzata da donne Mezzocielo, nata da una sua idea nel 1991.

Battaglia si trasferisce nel 2003 a Parigi, delusa per il cambiamento del clima sociale e per il senso di emarginazione da cui si sentiva circondata, ma dopo 2 anni ritorna a Palermo. È solo nel 2011 che torna a esporre le sue opere in città, grazie a un’iniziativa del Palermo Pride.

Nel 2008 appare in un cameo nel film di Wim Wenders Palermo Shooting.

Nel 2017 inaugura a Palermo all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa il Centro Internazionale di Fotografia da lei diretto, metà museo, metà scuola di fotografia e galleria.

Nel 2019 inaugura a Venezia presso la Casa dei Tre Oci una grande mostra monografica retrospettiva di tutta la sua carriera.

Gli eventi segnanti del passato

Nel 1979 è cofondatrice del Centro di Documentazione “Giuseppe Impastato”. Si è occupata anche di politica a cavallo tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90. È stata consigliera comunale con i Verdi, assessore comunale a Palermo con la giunta Orlando. Terminato l’incarico, lavora come consulente esterna per il carcere.

Nel 1991 è eletta deputata all’Assemblea regionale siciliana con La Rete, nell’XI Legislatura. In questa legislatura è la vice presidente della Commissione Cultura. Nel 2012 si candida per Sel alle comunali, ma non viene eletta. Sono stati tantissimi i palermitani che le hanno reso omaggio alla camera ardente per lei allestita a Palazzo delle Aquile in occasione dell’ultimo saluto.