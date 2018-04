appuntamento domani

Serata esplosiva, quella in programma alle 21 di sabato 28 aprile al Teatro “San Filippo Neri”. In scena “Cabaret Live Show” , esilarante spettacolo musicalcomico che arriva per la prima volta sul palcoscenico con i TISCHI TOSCHI, al secolo Daniele Gennaro, Domenico Giacalone, Giuseppe Sorgente, Roberto Raffa, Valentina Vassallo, Stefania Gori e Ilenia Gennaro. Uno spettacolo molto vicino allo stile di Colorado Cafè, nel quale sono contenuti tutti gli elementi della comicità pura.

A sottolineare gli sketch ci sarà anche tanta musica grazie alla presenza dei QUINTABEMOLLE (Emanuele Mascellino, basso; Emanuele Di Martino, basso elettrico; Gabriele Sancarlo, batteria; Piero La Manna, voce).

Un altro degli imperdibili appuntamenti della seconda edizione di “Riapriamo il sipario”, rassegna teatrale organizzata dalla Parrocchia “San Filippo Neri” in collaborazione con l’associazione “Il Nostro Quartiere”. Direttori artistici Salvo Tarantino e Salvo Alicata.