Arrivano i primi effetti dell’annunciato cambio nella giunta regionale e l’addio all’assessore regionale ai Rifiuti Alberto Pierobon. Si dimette, infatti, il Comitato legalità che era stato istituito da tre anni.

“Il presidente e i componenti del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa istituito con decreto assessoriale tre anni fa con il compito di fornire (a titolo gratuito) attività di consulenza all’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, prendono atto della ormai certa sostituzione dell’assessore Alberto Pierobon e ritengono, pertanto, concluso il rapporto di collaborazione di natura fiduciaria che ha caratterizzato questi anni di proficuo lavoro”. È quanto si legge in una nota a firma Sergio Lari (presidente), Michele Ciarcià, Daria Coppa, Andrea Palazzolo, Riccardo Ursi.

I componenti comunicano di avere unanimemente deliberato di presentare le dimissioni dall’incarico. “Un rapporto di leale collaborazione cui si devono varie iniziative, tra cui il protocollo in materia di appalti tra Assessorato regionale e Prefetture dell’isola, l’istituzione del registro dei portatori d’interesse per regolare e tracciare gli ingressi e le interlocuzioni con l’assessore in piena trasparenza, il parere sul Paur e altri pareri che, seppure non vincolanti, hanno influito su importanti decisioni assunte dall’assessore nelle variegate e complesse materie di sua competenza”, prosegue la nota.

I componenti del Comitato “si augurano che si prosegua nel solco tracciato, improntato a garantire i valori della legalità, della trasparenza e dell’efficienza nell’esercizio dell’azione amministrativa e al contempo esprimono l’auspicio che Alberto Pierobon possa continuare a mettere le proprie rilevanti competenze, la propria onestà intellettuale e il rigore professionale che lo contraddistingue al servizio della collettività”. “Essendo stati, nell’espletamento dei loro compiti, testimoni privilegiati dell’impegno, della passione e della straordinaria competenza con cui Pierobon ha iniziato a riordinare e razionalizzare la complessa, se non addirittura caotica, materia dei rifiuti e della energia in Sicilia – si legge ancora nella nota – i componenti del Comitato sentono il dovere di ringraziare l’assessore per quanto ha fatto per risolvere i gravi problemi ereditati in un settore, come quello dei rifiuti e dell’energia, in perenne fibrillazione. È opportuno, dunque, che non venga interrotto il percorso contrassegnato da lodevoli iniziative volte a restituire efficienza al sistema dei rifiuti e dell’energia nel rispetto della legalità e della trasparenza e con una maggiore valorizzazione del settore pubblico”.