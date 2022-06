Indagini in corso

Rapina ad un furgone dei tabacchi in via Rocco Jemma a Palermo. Un commando di rapinatori ha bloccato un furgone mentre il dipendente stava scaricando alcuni colli di sigarette da consegnare ad tabaccaio. Una scena rivista un anno fa quando il colpo è stato messo a segno nella vicina via Mendola. Anche in questo caso i rapinatori hanno bloccato l’autotrasportatore e hanno caricato in fretta e furia otto colli di sigarette pare in un’automobile e sono fuggiti. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Il precedente e gli arresti

La Polizia Di Stato eseguì un provvedimento di fermo emesso dalla procura di Palermo nei confronti di tre rapinatori che avevano messo a segno una rapina aggravata in concorso, in danno della Sodim s.r.l. – azienda accreditata al trasporto ed alla consegna di tabacchi lavorati in via Mendola a Palermo. Il fermo è scattato perché secondo quanto accertato dalla squadra mobile, della sezione reati contro il patrimonio, due di loro stavano organizzando oggi altro colpo.

I tre palermitani fermati

I tre fermati dalla squadra mobile furono Rodolfo Allicate, 47 anni, indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso, attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Girolamo Di Maio, 46 anni indagato per reati contro il patrimonio; Fabio La Barbera 46 anni indagato per reati contro il patrimonio.

La rapina in via Mendola

A volto coperto portarono via da un furgone 22 cartoni contenenti tabacchi lavorati per un peso complessivo di 133,68 chili e per un valore stimato di circa 38.000 euro, utilizzando, per il trasporto un mezzo rubato. Il provvedimento di fermo è scattato perché secondo le indagini della squadra mobile della sezione reati contro il patrimonio, La Barbera e Allicate. stavano organizzando nel capoluogo palermitano altre rapine come quella del 2 gennaio.