Tante commemorazioni a Palermo e cambia la viabilità

In occasione delle numerose manifestazioni inserite nel fitto cartello delle celebrazioni della Strage di Capaci, il traffico del capoluogo subirà alcune modifiche. Saranno due i cortei che attraverseranno le vie di Palermo. Il primo partirà da via D’Amelio, l’altro dall’Aula bunker dell’Ucciardone. Entrambe le manifestazioni si uniranno all’Albero Falcone, in via Notarbartolo. Il corteo con partenza da via D’Amelio prenderà il via alle 15,30 e proseguirà per via Autonomia Siciliana, via Alessi, via Marchese Di Villabianca, via Rutelli, via De Amicis, via Ugdulena, via Della Libertà, via Di Blasi, via Alfieri, via Pirandello, via Pipitone Federico, via Leopardi e via Notarbartolo. Le strade interessate, al momento del passaggio del corteo, verranno chiuse al transito veicolare. I divieti di sosta, ambo i lati, sono già scattati e saranno in vigore fino alle 24.

L’Amat ha anche deciso che per l‘intera giornata si potrà utilizzare un unico biglietto per spostarsi in città.

Ecco tutte le strade interessate da chiusura e dai divieti di sosta.

Via Notarbartolo, nel tratto compreso tra via della Libertà e piazza Boiardo/via Generale Di Maria: chiusura al transito veicolare, dalle 12 e sino a cessate esigenze del 23 maggio. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del giorno dopo.

Via D’Amelio, intero tratto – lato via Autonomia Siciliana: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Largo G. La Loggia, intera area: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Dell’Autonomia Siciliana, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Giuseppe Alessi, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Marchese Di Villabianca, tratto compreso tra 50 metri prima e dopo le vie Alessi e Rutelli (carreggiata di monte e di mare): istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati di ogni carreggiata, dalle ore 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via M. Rutelli, tratto compreso tra via Marchese di Villabianca e via De Amicis: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 07,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via De Amicis, tratto compreso tra tratto compreso tra la via M. Rutelli e la via Ugdulena: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 7,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via Ugdulena, tratto compreso tra le vie De Amicis e della Libertà: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 07,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via F.P. Di Blasi, tratto compreso tra le vie della Libertà e V. Alfieri: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 7,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via V. Alfieri, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 7,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via L. Pirandello, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 7,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via Pipitone Federico, tratto compreso tra le vie Pirandello e Leopardi: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio 2019 alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Leopardi, tratto compreso tra la via Pipitone Federico e la via Notarbartolo: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Piazza M. Boiardo, intera piazza, compresa nel tratto tra la via Ariosto, la stazione ferroviaria e la via Notarbartolo: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Lo Jacono, tratto compreso tra le vie G. Di Marzo e D. Costantino: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

P.Le B. Lavagnini, intera area: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 07,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze.

Nel tratto sopra descritto, potranno sostare i mezzi delle Forze dell’Ordine, delle Autorità e dei pullman aderenti alla manifestazione, previo nulla osta rilasciato preventivamente dalla Questura di Palermo;

Via P. Mattarella, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Piazza A. Gentili, intera piazza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Piazza A. Mordini, porzione di piazza compresa tra il prolungamento di via La Farina e via della Libertà: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Marchese Ugo, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Piazza L. Scalia, intera piazza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via C. Nigra, tratto compreso tra piazza Mameli e via P. Mattarella: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 7,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e fino a cessate esigenze;

Piazza Mameli, intera piazza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via XX Settembre, tratto compreso tra piazza L. Scalia e piazza Mameli: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via D. Almeyda, tratto compreso tra via F. Lo Jacono e via P. Mattarella: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via D. Costantino, tratto compreso tra via P. Mattarella e via F. Lo Jacono: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via F. Crispi, tratto compreso tra Amari e via Mariano Stabile: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati di ogni carreggiata, dalle ore 19,00 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Il corteo dall’Aula bunker (ore 16)

Via Remo Sandron, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Delle Croci, tratto compreso tra le vie P. Calvi e R. Sandron: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Ferro Luzzi, tratto compreso tra le vie R. Sandron e Duca della Verdura: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Duca Della Verdura, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Fra’ G. Pantaleo, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via E. Albanese, tratto compreso tra piazza della Pace e via P. Calvi: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via A. Catalano, tratto compreso tra ml. 40,00 prima l’ingresso della Caserma Lungaro e largo Traina: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via E. Loi, tratto compreso da via Catalano e per ml. 20: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Largo C. Traina, intero slargo: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Piazza Bellini, intera area, compresi gli stalli riservati sul fronte di via Maqueda: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 00 alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Venezia (da p.tta Franchi e Ingrassia a via Roma) –- Via Roma (da via Venezia a via Napoli) – Via Napoli (da via Roma a via Teatro Biondo) – Piazza Bottego (intera area) Via Teatro Biondo (intero tratto) – P.Tta Franchi E Ingrassia (intera area): istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati o sull’ intera area per le piazze, dalle 00 alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Piazza Magione, nello slargo della piazza, fuori dai flussi veicolari delle vie limitrofe: chiusura al transito veicolare dalle 8 del 21 maggio e sino a cessate esigenze; intera piazza, inclusa l’area di sosta compresa tra la piazza e la via Carlo Rao: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Carlo Rao, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via G. Filangeri, tratto compreso tra le vie C. Rao e Botta: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 7 del 22 maggio alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via C. Botta, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 7,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via Magione, tratto compreso tra la via Garibaldi e piazza Magione: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 7,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via C. Pardi, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 7,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via F. Evola, tratto compreso tra via Pardi e piazza dello Spasimo: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 7,00 del 22 maggio 2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via Castrofilippo, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati della carreggiata, dalle ore 19 del 22/5/2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via Teatro Garibaldi, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati della carreggiata, dalle ore 19 del 22/5/2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via Francesco Riso, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati della carreggiata, dalle ore 19 del 22/5/2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Via Dello Spasimo, tratto compreso tra via della Vetriera e piazza Magione: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati della carreggiata, dalle ore 19 del 22/5/2019 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze;

Piazza San Domenico, intera area: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 00,00 alle ore 24 del 23 maggio 2019 e comunque sino a cessate esigenze.

Piazza Due Palme, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 00 alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Via Torre Di Gotto, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 00 alle 24 del 23 maggio e comunque sino a cessate esigenze;

Piazza Colonna, intera area: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 00 alle 24 del 23 maggio;

Via Gagini, tratto compreso tra il civico 35 e piazza San Domenico: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 00 alle 24 del 23 maggio.

Piazza G. Meli, intera area: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 00 alle 24 del 23 maggio.

Via G. Meli, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 00 alle 24 del 23 maggio.

Il 23 maggio dalle 7 alle 13

Via Nazario Sauro, carreggiata principale, nel tratto compreso tra il viale della Regione Siciliana e la via Luigi Settembrini: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata. Chiusura al transito veicolare. Deviazione su via Giorgio Gualtiero per i veicoli provenienti da piazza Noce. La via Rinaldo Montuoro diventa strada senza uscita su via Nazario Sauro.

Via Vito Schifani, tratto compreso tra viale Maria SS. Mediatrice e la via Palmerino e Piazza generale Euclide Turba (Escluse), chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati.

Largo Cavalieri di Malta – Istituto comprensivo Rita Atria: nell’area davanti al plesso Valverde, delimitata dalle vie Squarcialupo/Castello/Magnisi (escluse), scattano limitazioni alla circolazione veicolare e alla sosta: chiusura al transito veicolare, dalle 7 sino alle 13 e comunque sino a cessate esigenze; divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 7 sino alle 13 e comunque sino a cessate esigenze.

Piazza Vergine Maria – Giornata della Legalità (dalle 9 fino alle 13): istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato al posizionamento di un palco e chiusura al transito veicolare durante lo svolgimento della manifestazione.

Via Sebastiano La Franca – Scuola Primaria Rosolino Pilo: ore 10:30 corteo di circa 300 alunni con partenza da via Sebastiano La Franca. Percorso: via Vincenzo Piazza Martini, via Rocco Jemma, via del Vespro 72, via Salamone Marino, via Carlo Pisacane, via Perez, via Gaspare Palermo; da via Antonio Marinuzzi si proseguirà fino alla via Bergamo, via Filippo Corazza, via Vincenzo Mortillaro, via Rocco Jemma, via Francesco Purpura, via Sebastiano La Franca, via del Vespro, via Vincenzo Piazza Martini e via Rocco Jemma.

Via Messina Marine – Istituto Comprensivo “Renato Guttuso”: ore 9, corteo di studenti con partenza da via Padre Massimiliano Kolbe. Percorso: via Ammiraglio Cristodulo, via Messina Marine fino al numero civico 811.

Pallavicino – Direzione Didattica “Alessandra Siragusa”: dalle 8 fino alle 14 – Manifestazione davanti al plesso scolastico di via Ammiraglio Cagni 40/42.

Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Istituto comprensivo “Luigi Capuana”: dalle 9 fino alle 12:30 manifestazione in piazza.