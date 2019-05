Il 23 maggio, nel XXVII° anniversario della strage di Capaci, l’amministrazione comunale e l’Amat, l’azienda di trasporto pubblico locale di Palermo, hanno deciso che il biglietto ordinario per bus e tram, al costo di 1,40 euro, normalmente valido per 90 minuti, varrà per l’intera giornata.

“L’amministrazione comunale ha ritenuto necessario – dicono il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità Giusto Catania – al fine di promuovere il recupero della memoria dei martiri contro le organizzazioni criminali, favorire la partecipazione dei cittadini alle manifestazioni in programma”.

“Daremo modo ai palermitani di poter utilizzare un biglietto con validità giornaliera al prezzo di un titolo di viaggio ordinario – dice Michele Cimino, amministratore unico di Amat Palermo spa – per dare modo ai palermitani di spostarsi agevolmente con i mezzi pubblici e partecipare alla commemorazione”.

Il 23 maggio, inoltre, a seguito delle limitazioni temporanee della viabilità in alcune strade e piazze, diverse linee dei bus subiranno deviazioni di percorso: 102, 103, 118 e 704 (chiusura via Notarbartolo); 101, 102,104, 106, 118, 704, 721, 731, 806 e 812 (chiusura strade per passaggio cortei).