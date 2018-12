Oltre sei mesi di attesa dalla presentazione della domanda alla visita che avvia la procedura per la determinazione dello stato di invalidità. Una attesa illogica e irragionevole con pronunciamenti che arrivano a volte perfino quando ormai il paziente ha provveduto diversamente con grandi disagi. E questo nonostante la legge imponga un calendario preciso ed una convocazione per la visita entro 30 giorni dalla domanda. L’attesa è oltre sei volte superiore.

Ma non basta. La situazione diventa ancora più insostenibile e grave per i pazienti oncologici. Per loro la legge stabilisce la priorità e la convocazione entro 15 giorni. L’attesa media nel Palermitano supera il doppio dei limiti di legge e va oltre i 30 giorni tanto che a volte il pronunciamento sull’assistenza arriva addirittura quando il paziente è deceduto.

Il sistema delle Commissioni di invalidità a Palermo è al collasso. A novembre 2018 le pratiche in attesa sono 3500 a Palermo; 1350 a Bagheria: 1250 a Carini, 850 a Termini Imerese. E questo con calendari già predisposti per visite fino a marzo. E la situazione non può che peggiorare in vista dei calendari che si faranno ad aprile.

Storie di ordinaria malagestione della sanità e di interminabili liste d’attesa. Eppure meno di tre anni fa, nel 2015, la situazione dell’Asp di Palermo era totalmente diversa con tempi perfettamente rispettati a norma di legge. Cosa è accaduto, allora, all’improvviso? Sono arrivati i tagli.

Fino al 2015 i componenti delle commissioni venivano pagati per il lavoro svolto con soldi provenienti da un apposito capitolo di spesa della Regione. Per scelta amministrativa, in seguito, le commissioni sono state ‘internalizzate’. Questo vuol dire che i medici che ne fanno parte devono svolgere le visite per l’invalidità durante l’orario di servizio. Ne consegue che, avendo altre incombenze, tengono una o due commissioni a settimana a discapito di altre liste d’attesa: quelle delle visite delle singole specialità mediche.

Di fatto questo ha consentito negli anni un risparmio di 2 milioni e 200 mila euro ma a fronte di questo ‘taglio’ il sistema è andato in tilt.

Il risultato finale, dunque, è un risparmio di risorse regionali a discapito delle liste d’attesa e dei pronunciamenti delle commissioni e di conseguenza del riconoscimento delle invalidità. Un cane che si morde la coda visto che se si accelerano le commissioni si allungano le liste d’attesa per le visite e viceversa.

“È una condizione che non possiamo accettare – dice l’assessore regionale per la salute Ruggero Razza interpellato su questa vicenda da BlogSicilia – perché penalizza oltremodo persone che soffrono”.

Una vicenda alla quale, dunque, dovrà mettere mano con urgenza il nuovo manager dell’Asp di Palermo quando potrà insediarsi, ma che non potrà risolvere senza l’aiuto della Regione siciliana.

“Penso sia necessario riprogrammare l’accordo con Inps – dice ancora Razza – riteniamo, infatti, che alla base del disagio ci sia la necessità di rivedere i numeri dei chiamati a visita. L’Ente di previdenza deve concordare con la Regione l’innalzamento della cifra di ciascuna sessione per far abbassare i tempi di attesa. È un punto che possiamo certamente portare nella rimodulazione dell’accordo”.

Ma l’innalzamento del numero dei chiamati per ogni sessione non è certamente la panacea di tutti i mali. “C’è poi – aggiunge Razza -una questione che ci riguarda più da vicino: ogni Asp, in materia di Commissioni di invalidità, agisce in autonomia e in modo difforme. È una condizione che abbiamo ereditato in molti ambiti che non trova una logica ed una visione d’insieme. Così, come per altri temi altrettanto delicati, occorre emanare disposizioni che rendano omogenee le procedure in tutta la Sicilia”.