il testo sarà ora trasmesso alla commissione bilancio

In attesa del testo di legge definitivo che modifica la legge regionale del 2000, oggi in Commissione speciale sul fenomeno del randagismo in Sicilia, è stata approvata la norma che sblocca i proventi in favore dei Comuni, derivati dalle sanzioni amministrative, a seguito dell’applicazioni della norma stessa. Il testo adesso sarà trasmesso alla Commissione Bilancio.

“Questa è una norma fondamentale perché finalmente, da adesso i Comuni avranno il potere di far transitare nelle proprie casse, gli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative rilevate all’interno dei propri confini”. Così afferma il Presidente della Commissione, on. Tommaso Calderone.

“Ringrazio tutti i componenti della Commissione da me presieduta – conclude il Parlamentare – per il contributo e per la celerità con la quale all’unanimità è stata approvata una norma che ribadisco essere fondamentale”.