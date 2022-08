Si parte lunedì con la questione TARI

Via libera alla nomina delle commissioni consiliari di Palermo. In mezzo alla tempesta burocratica che ha interessato la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni regionali, Sala delle Lapidi si è riunita per adempiere all’ultimo passaggio formale. Dalla prossima seduta infatti, i consiglieri comunali avranno la piena operatività. Prima delibera che finirà sul tavolo delle commissioni sarà quella sulla TARI, che prevede al momento un aumento della tassazione cittadina da cinque milioni di euro.

Commissione Bilancio a Fratelli d’Italia

Come preannunciato nelle scorse settimane, la scelta delle presidenze delle commissioni all’interno della maggioranza si è svolta attraverso un criterio gerarchico. Chi ha preso più voti, decide prima. Una modalità di selezione che ha portato così all’assetto votato venerdì 26 agosto in Consiglio Comunale. Tutto si è svolto come previsto. Prima commissione, quella relativa al Bilancio, opzionata da Fratelli d’Italia. A presiederla sarà Fabrizio Ferrara, al momento impegnato anche sul fronte delle elezioni regionali. Ad affiancarlo il capogruppo di Forza Italia Gianluca Inzerillo, il consigliere comunale della Nuova DC Domenico Bonanno e l’esponente della Lega Marianna Caronia. Le opposizioni hanno invece scelto l’alfiere del PD Carmelo Miceli, la consigliera comunale di Progetto Palermo Mariangela Di Gangi, impegnata anche lei nel prossimo election day con le liste di Claudio Fava, ed Ugo Forello, capolista al Senato per le liste di +Europa.

Anche la seconda commissione ai Meloniani

La compagine facente capo a Giorgia Meloni ha ottenuto anche la presidenza della II Commissione, quella all’Urbanistica. A capitanarla sarà il consigliere comunale Antonio Rini, nella vita anche sindaco di Ventimiglia di Sicilia. Ad affiancarlo il collega di partito nonchè eurodeputato Giuseppe Milazzo, l’ex assessore Leopoldo Piampiano, oggi in quota Forza Italia, e l’attuale assessore allo Sport Sabrina Figuccia. Sul fronte delle opposizioni scelti il capogruppo del PD Rosario Arcoleo, l’ex candidato sindaco Franco Miceli e la consigliera comunale di +Europa-Azione-Oso Giulia Argiroffi. Per lei una riconferma all’interno della commissione urbanistica. Ruolo infatti ricoperto anche nella scorsa consiliatura.

La Lega ottiene la presidenza del tema Partecipate

Terza commissione, quella relativa alle Società Partecipate, che va invece alla Lega. Sarà presidente Alessandro Anello, capogruppo del Carroccio a Sala delle Lapidi e anch’esso impegnato sul fronte regionali. Ad affiancarlo la consigliera comunale di Forza Italia Caterina Meli. Confermata in terza commissione anche la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Concetta Amella, nonchè l’esponente di Progetto Palermo Massimo Giaconia.

Nuova DC alla guida della IV Commissione

Sarà invece Salvatore Imperiale a ricoprire il ruolo di presidente della IV Commissione, quella alla Solidarietà Sociale. A sostenere l’alfiere della Nuova DC ci saranno la collega di Lavoriamo per Palermo Giovanna Rappa e l’esponente di Fratelli d’Italia Germana Canzoneri. Confermato in IV Commissione il capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo, a cui si aggiungerà l’esponente del PD Teresa Piccione.

A Lavoriamo per Palermo “Sport, Cultura e Pubblica Istruzione”

“Continuità” in V Commissione, quella relativa allo Sport, alla Cultura e alla Pubblica Istruzione. La presidenza che fu di Francesco Bertolino spetta oggi a Salvatore Alotta, rappresentante di Lavoriamo per Palermo, lista in cui sono confluiti anche i candidati di Italia Viva, di cui lo stesso Bertolino fa parte. Faranno parte della commissione il consigliere di Forza Italia Natale Puma, l’esponente della Nuova DC Viviana Raja, il consigliere comunale del M5S Giuseppe Miceli e la capogruppo di Progetto Palermo Valentina Chinnici. Anche per lei conferma in V Commissione.

Ottavio Zacco alle Attività Produttive

A proposito di continuità, Ottavio Zacco si conferma presidente della VI Commissione, quella relativa alla delega alle Attività Produttive. L’alfiere di Forza Italia nonchè di Edy Tamajo è stato il primo a scegliere, proprio in virtù dei sopracitati accordi di maggioranza. A sostenere l’esponente di centrodestra ci saranno il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Scarpinato e il capogruppo di Lavoriamo per Palermo Dario Chinnici. Insieme a loro Giuseppe Lupo e l’esponente di Azione Leonardo Canto.

VII Commissione a Forza Italia

A chiudere la composizione delle commissioni quella relativa al Personale. A presiederla sarà l’esponente di Forza Italia Pasquale Terrani, a cui si affiancheranno la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Tiziana D’Alessandro, il collega di coalizione Giuseppe Mancuso, l’ex vicesindaco Fabio Giambrone e il capogruppo di +Europa-Azione-Oso Fabrizio Ferrandelli.