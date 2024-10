Si è tenuto questa mattina presso la Camera di Commercio di Palermo, in via Mariano Stabile, il convegno dedicato alla “Composizione Negoziata per la Crisi d’Impresa”, un appuntamento cruciale per affrontare le sfide economiche che colpiscono le aziende siciliane. All’evento ha partecipato anche il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Intervento dell’Assessore Tamajo

Nel suo intervento, l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, ha sottolineato l’importanza di strumenti innovativi come la composizione negoziata per prevenire il fallimento delle imprese e promuovere il loro risanamento. “Il nostro assessorato – ha dichiarato Tamajo – sta ponendo una forte attenzione sulla crisi d’impresa, anche attraverso l’istituzione di una Commissione, di cui ho l’onore di essere Presidente. Questa commissione multisettoriale è costituita da rappresentanti di diverse realtà istituzionali ed economiche della nostra Regione, e il suo obiettivo è quello di offrire soluzioni concrete e innovative per aiutare le imprese in difficoltà.” Tamajo ha poi ricordato l’importanza della sinergia tra istituzioni e imprese per affrontare le sfide del sistema economico. “È proprio attraverso il dialogo e la cooperazione che possiamo sviluppare proposte efficaci, anche di natura normativa, per supportare le imprese siciliane. La composizione negoziata rappresenta una via promettente per quelle aziende che si trovano in momenti di crisi.”

Azione tempestiva per il supporto alle imprese

Tamajo ha concluso il suo intervento evidenziando la necessità di agire tempestivamente: “La nostra sfida, come istituzioni, è quella di non lasciare indietro nessuna impresa. Il nostro obiettivo è costruire un sistema di supporto basato sulla prevenzione e sulla collaborazione, e la composizione negoziata rappresenta una delle risposte più concrete.”

