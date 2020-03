L'economia è ferma

Oltre a paralizzare il sistema sanitario, l’emergenza Coronavirus sta infliggendo duri colpi ai settori strategici dell’economia italiana, quali il turismo e l’agroalimentare.

Ora più che mai è necessario supportare le tante aziende siciliane ed italiane costrette a rallentare o a fermare la loro produzione. La Sicilia è un mosaico di eccellenze che raccontano odori e sapori alla base di un patrimonio culturale ricco di sfumature e composto da centinaia di tradizioni locali molto diverse riunite in una terra unica al mondo. Si tratta di realtà spesso piccole nel contesto in cui operano, ma enormi nella capacità di eccellere e di farsi apprezzare al livello internazionale. La produzione non può prescindere dalla qualità delle materie prime, uno dei segreti del successo delle nostre imprese.

Il birrificio Bruno Ribadi fa parte di quelle attività colpite dallo stop del decreto. Fiore all’occhiello di un settore emergente, il birrificio in pochi anni ha riscosso apprezzamenti anche oltre lo Stretto per via della profonda conoscenza delle materie prime di Giuseppe Biundo. Da quest’ultimo l’appello a comprare siciliano per accelerare il rilancio del nostro territorio: “Siamo fermi ma non ci stiamo arrendendo. Il nostro è un comparto molto giovane, in particolare in Sicilia. La mia azienda ha da sempre voluto raccontare la storia del nostro territorio utilizzando le materie prime locali. Adesso tutto si è fermato per una causa imprevista. Nonostante tutto siamo pronti a ripartire rimboccandoci le mani e programmando il futuro. Faccio un appello ai siciliani: bevete siciliano e utilizzate tutti i prodotti dell’agricoltura siciliana. Solo così potremo dare linfa alle aziende del nostro territorio.”

Bruno Ribadi è il primo birrificio siciliano che aderisce al Consorzio a tutela della birra artigianale Made in Italy. La prima associazione della categoria che garantisce l’origine delle materie prime, dal luppolo all’orzo e la lavorazione artigianale contro la proliferazione di finte birre artigianali e l’omologazione dei grandi marchi mondiali.

Comprare siciliano è anche una scelta che valorizza le nostre radici. In un momento così delicato dove uscire di casa espone a rischi per la salute, la soluzione ideale è acquistare online. Insicilia.com è l’e-commerce che vi porta a casa, ovunque siate, la spesa di cui avete bisogno. Entrando troverete un’ampia selezione di prodotti alimentari esclusivamente made in Sicily, come appunto la birra Bruno Ribadi.