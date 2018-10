la presentazione il 23 ottobre

Verrà presentato il prossimo 23 ottobre, alle ore 09,30, presso l’aula consiliare Gargano in municipio corso Umberto I, 165, il nuovo portale telematico per le pratiche SUAP, lo sportello unico delle attività produttive.

A comunicarlo l’assessore alle Attività Produttive Alessandro Tomasello e la responsabile apicale della Direzione IX Maria Piazza che ha curato le procedure.

Chiunque voglia avviare o gestire un’attività in campo industriale, artigianale, commerciale o di servizi, ha come punto di riferimento il Suap – Sportello unico per le attività produttive – gestito dal Comune e al quale l’impresa deve presentare i documenti amministrativi. Secondo quanto previsto dal Dpr 160/2010, e dal Dlgs 59/2010, l’uso dei sistemi telematici è obbligatorio per i Suap comunali e per tutti gli enti e i soggetti coinvolti negli adempimenti per l’impresa.

«Il sito www.impresainungiorno.gov.it è il punto di riferimento nazionale per i Suap che gestiscono le pratiche amministrative delle imprese » – sottolinea l’assessore Tomasello «si avvale della rete delle Camere di Commercio (Unioncamere e tecnicamente Infocamere) e permette alle imprese innanzitutto di individuare il Suap di competenza per territorio, per poi essere indirizzati già telematicamente a tale Sportello per le necessarie pratiche».

Sono invitati alla conferenza, cui parteciperanno il sindaco di Bagheria,Patrizio Cinque, l ’assessore alle Attività Produttive Alessandro Tomasello e la responsabile della direzione cui afferisce il Suap, l’architetto Maria Piazza, oltre ai giornalisti anche tutti i titolari di imprese produttive ed i professionisti tecnici e consulenti al fine di ricevere delucidazioni relative alla funzionalità del sistema operativo.

Ad illustrare il portale il dottor Edilio Aterno della Camera di Commercio di Palermo., consulente di Infocamere.

Il portale http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=A546​ sarà già attivo dal giorno successivo alla presentazione,dal 24 ottobre. Da quel momento tutte le pratiche SUAP (comunicazioni, istanze, segnalazioni di inizio attività relative al settore produttivo e all’edilizia produttiva dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il portale che sarà raggiungibile anche dal sito web comunale. Ogni altra pratica non trasmessa mediante questa modalità sarà dichiarata irricevibile.