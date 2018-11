cosa cambia

“Con l’approvazione in giunta del piano di riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune di Partinico, intendiamo avviare una nuova fase per razionalizzare i costi e migliorare l’efficienza dell’ente”.

Il sindaco di Partinico Maurizio De Luca commenta così l’approvazione della delibera sulla riorganizzazione della macchina comunale.

” Grazie al lavoro di squadra portato avanti assieme all’assessore al Personale Patrizio Lodato e a tutti gli uffici che hanno contribuito alla stesura del piano, abbiamo ridotto i settori da 9 a 5 e ridisegnato un assetto organizzativo più funzionale alle esigenze della città”, continua il sindaco.

Nel dettaglio i settori saranno: Polizia Municipale, inserito nella struttura di staff del sindaco, come previsto dalle norme in vigore. Affari Generali e Risorse Umane. Servizi alla comunità e alla persona (Servizi sociali). Servizi economico – finanziari ( Finanze, Tributi e Patrimonio). Sviluppo del territorio e cura della città (Urbanistica, Suap, Ufficio Europa, Manutenzioni, Verde, Servizi cimiteriali, Lavori pubblici e Ambiente).

“Il piano elaborato dagli uffici del mio assessorato prevede un risparmio per le casse comunali di 36 mila euro all’anno, il 26,5% in meno rispetto al vecchio assetto organizzativo – afferma l’assessore comunale al Personale Patrizio Lodato. A questa riorganizzazione, centrata su 5 macro aree, stiamo affiancando una rimodulazione degli uffici e del personale per favorire processi volti ad incrementare l’ innovazione, la formazione, la cultura della programmazione e la valutazione delle performance”.