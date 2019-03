"è un ritorno alle mie origini"

Emanuele Lo Bono, 51 anni sposato, perito elettronico e titolare di una società di servizi, attuale Assessore al turismo, sport e spettacolo, polizia municipale, viabilità e programmazione del comune di Trabia ha aderito all’U.D.C.

Già assessore alle attività produttive dal 2000 al 2005 e consigliere comunale del 2010 al 2015, ha ricoperto anche l’ incarico di Presidente della consulta consulta cittadina sulle problematiche della frazione di di San Nicola.

“La mia scelta – ha dichiarato Lo Bono – di seguire questo nuovo progetto è dettata dal rispetto dei valori della famiglia e della capacità di relazionarsi giorno dopo giorno con la gente.

L’ U.D.C – ha precisato ancora Lo Bono – ha sempre messo al centro del progetto la famiglia ed i valori cristiani, ma anche una profonda dedizione per la nostra terra, per me è un ritorno alle mie origini”.

Soddisfazione per l’ adesione di Lo Bono è giunta dal Coordinatore regionale e Responsabile Enti locali Decio Terrana.

“L’ U.D.C cresce ogni giorno in Sicilia con nuove adesioni, un partito presente nelle istituzioni e con una forte vocazione popolare, – ha detto Terrana – ringrazio l’assessore Lo Bono per la sua scelta che contribuirà sicuramente a dare visibilità e presenza al partito”.