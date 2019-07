L'incarico

Si è insediato questa mattina al comune di Monreale, in qualità di segretario generale supplente, Francesco Mario Fragale.

Tra i papabili sostituti del segretario uscente, la dottoressa Domenica Ficano, nominata dal precedente sindaco Piero Capizzi, Fragale assume l’incarico a partire da oggi e per una settimana. Giusto il tempo necessario a sostituire l’attuale segretario in ferie. Ma sarà anche una settimana importante, che permetterà al sindaco Alberto Arcidiacono di valutare da vicino Fragale quale candidato al vertice della burocrazia monrealese.

Come previsto dalla normativa, il sindaco può assegnare a propria discrezione l’incarico che assume un carattere fiduciario.

Diversi i curriculum vitae pervenuti in questi giorni al comune di Monreale per il ruolo di segretario. Ma con molta probabilità la scelta di Arcidiacono ricadrà proprio su Fragale, che al momento ricopre il ruolo di segretario generale presso i comuni di Ficarazzi e di Ventimiglia di Sicilia.

Entro fine luglio verrà sciolta la riserva, e dal primo agosto il nuovo segretario assumerà la dirigenza a Monreale.