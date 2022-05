Si cercano amministrativi, tecnici, informatici e funzionari contabili

Il Comune di Palermo ha indetto una selezione pubblica per il reclutamento di 60 figure (categoria D, posizione economica D.1), da inserire a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2023.

Il concorso rientra nell’ambito del PON Metro 2014/2020 – Asse 8 REACT – EU Progetto (Codice locale PA8.1.1b) e nasce con l’obiettivo di rafforzare la macchina amministrativa del Comune, attraverso l’inserimento di nuove risorse tecnico-amministrative.

I posti messi a bando

Il bando servirà a reclutare i seguenti profili professionali:

19 unità con il profilo di Funzionario Amministrativo;

6 unità con il profilo di Funzionario Tecnico Impiantista;

3 unità con il profilo di Funzionario Tecnico Impiantista con certificazione professionale EGE;

4 unità con il profilo di Funzionario Tecnico Progettista (specializzazione strutture);

2 unità con il profilo di Funzionario Tecnico progettista (specializzazione trasporti);

2 unità con il profilo di Funzionario Tecnico progettista (specializzazione idraulica);

3 unità con il profilo di Funzionario Tecnico progettista (specializzazione ambiente e territorio);

2 unità con il profilo di Funzionario Tecnico progettista con abilitazione antincendio;

2 unità con il profilo di Funzionario Informatico;

17 unità con il profilo di Funzionario Contabile.

I requisiti generali

Per partecipare alla selezione sarà necessario il possesso della cittadinanza italiana o europea, età non inferiore ai 18 anni, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale, per i candidati di sesso maschile essere in regola con gli obblighi di leva.

I requisiti specifici

Per ciascun profilo professionale sarà necessario uno specifico titolo di studio.

Funzionario Amministrativo: laurea in Giurisprudenza.

Funzionario Tecnico Impiantista: laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Laurea Specialistica e abilitazione all’esercizio professionale.

Funzionario Tecnico Impiantista- con certificazione EGE: laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Laurea Specialistica e abilitazione all’esercizio professionale e certificazione professionale EGE (Esperto Gestione Energia).

Funzionario Tecnico Progettista – specializzazione strutture: laurea in Ingegneria Civile, Edile, Ambiente e abilitazione all’esercizio professionale.

Funzionario Tecnico Progettista – specializzazione trasporti: laurea in Ingegneria Civile indirizzo Traporti e abilitazione all’esercizio professionale.

Funzionario Tecnico Progettista – specializzazione idraulica: laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica e abilitazione all’esercizio professionale.

Funzionario Tecnico Progettista – specializzazione ambiente e territorio: laurea in Ingegneria per l’Ambiente e territorio e abilitazione all’esercizio professionale.

Funzionario Tecnico Progettista – con abilitazione antincendio: laurea in Ingegneria Civile, Edile, Ambiente e abilitazione all’esercizio professionale.

Funzionario Informatico: laurea Informatica, Scienze dell’Informazione, Matematica

Funzionario Contabile: laurea in Economia e Commercio.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in una prova scritta, distinta per ciascun profilo, con domande a risposta multipla sugli argomenti indicati nel bando, da svolgere in 60 minuti.

Alla prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 punti e si intenderà superato con una votazione minima di 21/30.

I test si svolgeranno dal 20 al 24 giugno.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa per via telematica, entro le ore 23:59 del 13 giugno 2022, collegandosi, tramite apposite credenziali SPID, alla seguente piattaforma.

Per maggiori informazioni consulta il bando.