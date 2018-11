La nota del deputato 5 Stelle

“C’è il massimo impegno della Regione e dell’Ars a seguire da vicino la situazione economica di Termini Imerese, al fine di garantire l’approvazione dei bilanci consuntivi dal 2016 in poi e di garantire in questo modo la prosecuzione dei contratti a tempo determinato dei lavoratori del Comune”.

Lo afferma il deputato 5Stelle all’Ars, Luigi Sunseri, al termine dell’audizione da lui stesso richiesta e tenuta oggi all’Ars, cui hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore alle Autonomie locali Grasso e il commissario ad acta di Termini Imerese, Cocco.

“Noi – dice il deputato – vigileremo perché ciò avvenga. Per garantire la dovuta serenità ai lavoratori che, senza l’ok ai bilanci, rischiano di perdere il posto di lavoro. L’amministrazione non perda il tempo che non ha”