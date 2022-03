l’Avviso dell’Assessorato dell’Economia

Pubblicato l’Avviso dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana per l’assegnazione agli Enti Locali di finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale e per le infrastrutture di vie, strade e piazze ricadenti all’interno dei centri storici e lungo i litorali.

90 milioni dalla Regione ai Comuni

Obiettivo principale dei finanziamenti, per un importo complessivo di 90 milioni di euro, è quello di intervenire sulla manutenzione di beni comunali, per la valorizzazione del patrimonio edilizio siciliano, di natura artistica e monumentale.

Armao: “Così riqualifichiamo il patrimonio siciliano”

“Rafforzare la capacità di investimento delle autonomie locali – precisa il Vicepresidente ed Assessore all’Economia, Gaetano Armao – per riqualificare il patrimonio, consente di realizzare interventi dì recupero attesi da anni ed immettere liquidità nel sistema economico regionale in una fase di ripresa. Con questo avviso, fortemente voluto dal Governo Musumeci, intendiamo sostenere lo sforzo dei comuni per il restauro e la conservazione del loro patrimonio artistico, culturale e monumentale a beneficio della qualità di vita dei cittadini e favorendo le economie locali”.

Gli immobili ammessi a finanziamento

Le tipologie d’intervento ammissibili, previste nell’Avviso pubblico approvato con decreto dell’Assessore, prevedono specificamente gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ripristino funzionale, manutenzione ordinaria e/o straordinaria nonché quelli relativi al miglioramento delle infrastrutture di vie, strade e piazze ricadenti all’interno dei centri storici e lungo i litorali.

I requisiti e il bando

L’importo complessivo per ogni progetto finanziabile per ente locale, non potrà essere superiore a 1.500.000 €, con priorità per quelli dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

L’avviso è consultabile sul sito https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/n-11-21022022

Modalità di presentazione delle istanze

Ogni Comune potrà presentare una singola istanza riguardante un solo intervento. Le istanze riguardanti i progetti da finanziare dovranno essere correlate da una dichiarazione tecnico-amministrativa a firma del Sindaco dove dovrà essere specificato che i progetti sono “esecutivi, approvati tecnicamente e cantierabili”, unitamente alla dichiarazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune stesso.

L’istanza di cui sopra dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, all’Assessorato regionale Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito all’indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it. Eventuali istanze inviate o, comunque, pervenute prima del suddetto termine saranno escluse.