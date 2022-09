Giosuè Maniaci a Talk Sicilia

Ai comuni servono risorse per creare infrastrutture e servizi. Dalla tolda di comando del comune di Terrasini, Giosuè Maniaci si proietta verso uno scranno all’Assemblea regionale siciliana, con la voglia di replicare quanto di buono ottenuto, sul piano amministrativo, nel comune da lui guidato.

“Bisogna continuare a dare le risorse per la progettazione ai comuni – spiega il candidato di Fratelli d’Italia – noi a Terrasini siamo stati fortunati perché abbiamo avuto assegnato un tecnico che sta lavorando ai bandi. Ma lavorare ai bandi e non lavorare alla progettazione per le opere non ti agevola. Quindi i Comuni devono essere messi nelle condizioni di avere le risorse finanziarie e il tempo per portare avanti i progetti. Non si devono fare bandi con scadenze a 15 o 30 giorni. I comuni non sono pronti, si deve dare un minimo di tempo . La politica questo deve fare, deve venire incontro alle realtà, deve dare lo strumento finanziario per poter partecipare a queste risorse. Ci sono tante risorse disponibili, però bisogna dare anche assistenza.

Pnnr non sia sprecato per normale amministrazione

Parlando di Pnrr, l’auspicio di Maniaci è che quelle risorse non finiscano nell’ordinaria amministrazione: “non devono essere utilizzate per fare la normale amministrazione, questo Piano deve servire per quelle cose in più, per le opere strutturali, porti, autostrade, ferrovie, qualcosa di grosso che segni un cambio di passo e generi sviluppo e modernità nei territori”.