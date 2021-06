A Palermo il centro “Yaguine e Fodè” della Comunità di Sant’Egidio, 1000 pasti al giorno

Redazione di

09/06/2021

Arriva un nuovo Centro Polifunzionale della Comunità di Sant’Egidio a Palermo grazie a UniCredit, che ha messo a disposizione, con un comodato gratuito, un immobile in via Maqueda per consentirne, grazie al progetto di Sant’Egidio, una nuova vita al servizio delle fasce più deboli della popolazione. Oltre 1000 pasti La Comunità ha inaugurato a Palermo, in via Maqueda 59, il Centro Polifunzionale “Yaguine e Fodè”. Il nuovo centro, che sorge in un luogo caratterizzato dalla convivenza di diversi gruppi etnici e religiosi, si pone l’obiettivo di fornire innanzitutto un sostegno alimentare a circa 1.000 famiglie del centro storico del capoluogo siciliano, provate dalle drammatiche conseguenze sociali della pandemia. “Questo spazio vuol essere una porta aperta sulla città – dice Lorenzo Messina, responsabile della Comunità a Palermo – un luogo di accoglienza e d’inclusione per tanti”. Uno sportello di ascolto Il progetto prevede nel tempo anche l’apertura di uno sportello di ascolto, per fornire servizi di assistenza di tipo anagrafico, fiscale, legale, oltre che di orientamento all’inserimento lavorativo. Il centro polifunzionale è stato intitolato ai due bambini guineani la cui storia commosse il mondo intero nel 1999. Yaguine e Fodè furono trovati morti nel vano-carrello di un Boeing 747 atterrato a Bruxelles proveniente da Conakry, nel tentativo di consegnare una lettera indirizzata ai “signori membri e responsabili dell’Europa e del mondo intero”, in cui chiedevano aiuto per i bambini africani. La Comunità custodisce la memoria del viaggio folle e doloroso di Yaguine e Fodè, per ricordare a tutti la necessità di uno sguardo misericordioso sull’Africa. I locali da Unicredit Alla cerimonia sono intervenuti il Regional Manager Sicilia di UniCredit, Salvatore Malandrino, il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, l’Onorevole Giuseppe Lupo, l’Assessore regionale alla Formazione professionale Roberto Lagalla, l’Assessore comunale alle Attività Sociali Cinzia Mantegna. I locali del centro sono stati messi a disposizione con un comodato gratuito da UniCredit, che ha aderito al progetto di Sant’Egidio, consentendo una nuova vita nel segno della solidarietà ad un immobile inutilizzato.

