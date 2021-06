In commissione Sanità

Approvato il disegno di legge per contrastare la povertà

Il presidente dell’Ars plaude ma si rammarica per l’astensione del M5S

Micciché “Non hanno capito l’importanza della norma”

La commissione Sanità dell’Ars ha approvato il disegno di legge contro la povertà. “Voglio rivolgere un ringraziamento alla commissione – dice il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè – Un plauso a tutti i partiti e alla presidente Margherita La Rocca Ruvolo”.

Poi si rivolge al Movimento 5 Stelle commentando l’astensione. “Mi spiace per i rappresentanti del Movimento 5stelle che si sono astenuti e non hanno capito l’importanza della norma”.

Proprio Miccichè si era espresso, alla vigilia della votazione in aula e nel corso di una visita alla comunità di Sant’Egidio a Catania, sull’importanza dell’approvazione unanime del disegno di legge.

“È molto importante che il disegno di legge contro la povertà venga approvato con la convergenza di tutte le forze politiche dell’Assemblea regionale siciliana. I ragazzi che frequentano le scuole dell’obbligo – ha continuato il presidente dell’Ars – dovrebbero conoscere realtà come la Comunità di Sant’Egidio e tutte le altre impegnate sul fronte della solidarietà. Scuola e famiglia devono essere le prime istituzioni in cui si dovrebbero educare i giovani alla solidarietà”.

“Il Banco Alimentare assiste in Sicilia 250mila famiglie al giorno”

Gianfranco Miccichè ha visitato il Banco alimentare di Catania rimanendone impressionato. Queste le sue parole: “Sono rimasto davvero impressionato dalla macchina organizzativa del Banco Alimentare di Catania. Banco Alimentare che assiste, in Sicilia, ben 250 mila famiglie povere, grazie all’impegno di un nutrito gruppo di volontari che quotidianamente si mette al servizio dei più bisognosi. Un’organizzazione impeccabile che quotidianamente consente di fare sentire meno sole migliaia di persone. Il Banco Alimentare riesce a dare risposte concrete ai più deboli grazie alle donazioni dei privati”.

Ad aprile approvato l’iter

A fine aprile la conferenza dei capigruppo dell’Assemblea regionale siciliana aveva approvato all’unanimità l’iter legislativo del disegno di legge che ha l’obiettivo di contrastare la dilagante povertà nell’Isola.

Il Ddl, anche alla luce di un fenomeno che cresce esponenzialmente, come certificato da Istat ed Eurostat, è stato assegnato alla commissione Sanità dell’Ars in sede redigente. In pratica è stata la stessa commissione ad approvare il testo definitivo che l’Aula è stata chiamata a ratificare con l’ok.

A fine maggio Ddl per tutela della prima casa

Nei giorni scorsi la commissione Territorio e Ambiente all’Ars ha approvato il ddl, di cui è primo firmatario Giorgio Assenza di Diventerà Bellissima, relativo all’istituzione del fondo di contrasto alla povertà ed a tutela della prima casa.