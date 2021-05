In attesa dell'approvazione

Il presidente dell’Ars Micciché ha visitato la comunità di Sant’Egidio

“Importante che disegno di legge contro povertà sia approvato all’unanimità”

“Aggressione a coppia gay, fatto gravissimo”

“È molto importante che il disegno di legge contro la povertà venga approvato con la convergenza di tutte le forze politiche dell’Assemblea regionale siciliana”. Lo ha affermato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciché in visita alla comunità di Sant’Egidio a Catania.

“I ragazzi che frequentano le scuole dell’obbligo – ha continuato il presidente dell’Ars – dovrebbero conoscere realtà come la Comunità di Sant’Egidio e tutte le altre impegnate sul fronte della solidarietà. Scuola e famiglia devono essere le prime istituzioni in cui si dovrebbero educare i giovani alla solidarietà”.

“Aggressione a coppia gay gravissima”

Il presidente dell’Ars poi si sofferma sul grave fatto di cronaca avvenuto a Palermo dove una coppia gay di turisti è stata aggredita in centro da una baby gang. “Per questo motivo – conclude Micciché – ritengo tristissimo l’episodio di Palermo con l’aggressione selvaggia di due gay da parte di alcuni giovani sconsiderati”.

“Bene disegno di legge per contrastare la povertà”

“Eurostat ci ha rivelato che la Sicilia insieme alla Campania è la regione più povera d’Europa e io credo che il bisogno dei poveri debba bussare alle porte dei palazzi. Abbiamo trovato nell’Ars, e quindi nel suo presidente, un orecchio attento ed è nata così l’idea di realizzare in tempi rapidissimi un disegno di legge di contrasto alla povertà. La legge produrrà in tempi molto rapidi degli effetti per i più poveri della Sicilia passando attraverso le realtà associative caritatevoli”. Lo ha affermato il presidente della Comunità Sant’Egidio in Sicilia Emiliano Abramo, che ha accolto nella sede dell’associazione di Catania il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, che ha parlato della legge di contrasto alla povertà in attesa di essere discussa a Sala d’Ercole.

Iter Ddl approvato a fine aprile

La conferenza dei capigruppo dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato a fine aprile 2021 all’unanimità l’iter legislativo del disegno di legge che ha l’obiettivo di contrastare la dilagante povertà nell’Isola.