Sarà assegnato alla commissione Sanità

Approvato all’unanimità per il ddl che contrasterà la povertà in Sicilia

Disegno legge in commissione Salute

La soddisfazione di Micchiché

La conferenza dei capigruppo dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato all’unanimità l’iter legislativo del disegno di legge che ha l’obiettivo di contrastare la dilagante povertà nell’Isola.

Il Ddl, anche alla luce di un fenomeno che cresce esponenzialmente, come certificato da Istat ed Eurostat, sarà assegnato alla commissione Sanità dell’Ars in sede redigente. Cioè, sarà la stessa commissione ad approvare il testo definitivo che l’Aula sarà poi chiamata a ratificare l’ok.

Soddisfatto il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, che ha commentato: “Ringrazio i capigruppo di tutte le forze politiche per avere raccolto l’appello lanciato da diverse associazioni del Terzo settore, a cominciare dalla Comunità di Sant’Egidio”.

L’impegno della Comunità di Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio è un movimento internazionale di laici presente in più di 70 paesi nel mondo. E’ stata fondata nel 1968 da Andrea Riccardi. Preghiera, poveri, pace sono al centro dell’impegno gratuito e volontario di tutti coloro che ne fanno parte.

L’emergenza alimentare

Sul sito della Comunità di Sant’Egidio si legge: “Nei centri polifunzionali di Sant’Egidio in queste settimane sta emergendo una delle conseguenze più drammatiche della pandemia: l’aumento della povertà. Si sono moltiplicate, infatti, le domande di aiuto, che sono, sempre più spesso, domande di cibo.

E’ l’esigenza a cui Sant’Egidio sta cercando di rispondere in questi giorni, con senso di responsabilità, per sostenere tanti e per rafforzare quei legami di solidarietà che per tanti rappresentano un sostegno vitale”.

Sin dall’inizio della pandemia la Comunità è stata impegnata, anche in Sicilia, nella distribuzione di generi alimentari, di gel igienizzanti e altri presidi utili per proteggersi dal contagio.

Domani in aula ddl aree sciabili, inquinamento e piromani

In base al calendario parlamentare concordato, domani l’aula dell’Assemblea Regionale Siciliana discuterà i disegni di legge per le aree sciabili e lotta all’inquinamento e il ddl-voto di contrasto alla piromania. Inoltre, saranno iscritti all’ordine del giorno il ddl sull’edilizia e la riforma del sistema di gestione dei rifiuti. Stabilita la priorità per il ddl accoglienza e inclusione sociale in commissione Affari istituzionali e per il ddl contro il gioco d’azzardo in commissione Salute.