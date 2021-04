lo ha annunciato gianfranco miccichè

Povertà in Sicilia sempre più diffusa a causa della crisi economica determinata dal Covid19

La Comunità di Sant’Egidio lancia un appello

Il presidente dell’Ars Miccichè annuncia una riunione con i capigruppo

L’obiettivo è una legge di contrasto alla povertà

Martedì riunione con i capigruppo

“Dopo avere letto con interesse ed emozione l’appello che stamattina Emiliano Abramo della Comunità di S. Egidio ha rivolto all’Assemblea Regionale Siciliana per individuare un mezzo di contrasto alla povertà che in Sicilia sta aumentando a ritmo galoppante a causa del Covid, ho convenuto con i capigruppo di tutti i partiti dell’Assemblea di organizzare il prossimo martedì una riunione in cui valuteremo di presentare una proposta di legge che possa andare nella direzione richiesta da Abramo”. Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha commentato l’appello lanciato dal responsabile siciliano della Comunità Sant’Egidio.

Una legge di contrasto alla povertà

Ha proseguito Miccichè: “Chiederò all’assessore alla famiglia di essere presente perché anche il Governo possa partecipare e condividere le decisioni che verranno prese.

Una legge di contrasto alla povertà dovrà essere sentita e voluta da tutti con una sola bandiera da fare sventolare: quella della solidarietà”.

L’impegno della Comunità di Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio è un movimento internazionale di laici presente in più di 70 paesi nel mondo. E’ stata fondata nel 1968 da Andrea Riccardi. Preghiera, poveri, pace sono al centro dell’impegno gratuito e volontario di tutti coloro che ne fanno parte.

L’emergenza alimentare

Sul sito della Comunità di Sant’Egidio si legge: “Nei centri polifunzionali di Sant’Egidio in queste settimane sta emergendo una delle conseguenze più drammatiche della pandemia: l’aumento della povertà. Si sono moltiplicate, infatti, le domande di aiuto, che sono, sempre più spesso, domande di cibo.

E’ l’esigenza a cui Sant’Egidio sta cercando di rispondere in questi giorni, con senso di responsabilità, per sostenere tanti e per rafforzare quei legami di solidarietà che per tanti rappresentano un sostegno vitale”.

Sin dall’inizio della pandemia la Comunità è stata impegnata, anche in Sicilia, nella distribuzione di generi alimentari, di gel igienizzanti e altri presidi utili per proteggersi dal contagio.

Il sostegno del Pd

“Raccogliamo l’invito del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè: il gruppo PD è pronto a valutare e sostenere la proposta del responsabile della Comunità di Sant’Egidio Emiliano Abramo, che ha chiesto al Parlamento regionale misure di contrasto alla povertà in Sicilia, anche per far fronte agli effetti della pandemia Covid sulle fasce più deboli della società”. Lo dice il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo.