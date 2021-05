Ed a tutela della prima casa

Il Ddl si occuperà dell’istituzione di un fondo a tutela prima casa

Assenza “Disegno di Legge nasce per frenare fenomeni distorsivi”

“Lotta a povertà si concretizza anche garantendo diritto di avere un tetto sopra la testa”

In Commissione Territorio e Ambiente all’Ars è stato approvato il Ddl di cui è primo firmatario Giorgio Assenza di Diventerà Bellissima relativo all’istituzione del fondo di contrasto alla povertà ed a tutela della prima casa.

Assenza ha sottolineato: “Un disegno di legge che nasce con l’obiettivo di porre un freno ai tanti fenomeni distortivi in cui il cittadino esecutato assiste alla vendita della propria casa oggetto di pignoramento a prezzi irrisori, oltre che al triste rito dello sgombero dell’immobile”.

Prosegue l’esponente di Diventerà Bellissima: “L’istituzione del fondo regionale permette al cittadino di restare nell’abitazione con un canone di locazione calmierato. La lotta alla povertà si fa anche garantendo il diritto universale e inalienabile di ogni persona ad avere un tetto sopra la propria testa”.

Il mese scorso approvato iter

A fine aprile la conferenza dei capigruppo dell’Assemblea regionale siciliana approvò all’unanimità l’iter legislativo del disegno di legge che ha l’obiettivo di contrastare la dilagante povertà nell’Isola. Il Ddl, anche alla luce di un fenomeno che cresce esponenzialmente, come certificato da Istat ed Eurostat, è stato assegnato alla commissione Sanità dell’Ars in sede redigente.

Il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, che ha commentato: “Ringrazio i capigruppo di tutte le forze politiche per avere raccolto l’appello lanciato da diverse associazioni del Terzo settore, a cominciare dalla Comunità di Sant’Egidio”.

La Comunità di Sant’Egidio è un movimento internazionale di laici presente in più di 70 paesi nel mondo. E’ stata fondata nel 1968 da Andrea Riccardi. Preghiera, poveri, pace sono al centro dell’impegno gratuito e volontario di tutti coloro che ne fanno parte. Sin dall’inizio della pandemia la Comunità è stata impegnata, anche in Sicilia, nella distribuzione di generi alimentari, di gel igienizzanti e altri presidi utili per proteggersi dal contagio.