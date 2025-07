Un professionista preparato, stimato dai colleghi e volto noto nel mondo giuridico palermitano. E’ scomparso prematuramente Flavio Runfola, avvocato cassazionista competente nei settori del diritto penale e del diritto di famiglia. Uno dei suoi tratti distintivi era la gentilezza, così come testimoniano tante persone che hanno avuto l’onore di conoscerlo: “resta in noi il tuo tratto di gentilezza ed il tuo stile!” scrivono in molti.

Flavio Runfola era apprezzato non solo come professionista ma per la sua disponibilità e la capacità di trasmettere positività in ogni contesto. Chi lo ha conosciuto parla di un uomo di valore, capace di lasciare un’impronta significativa sua sul piano umano che professionale.

Il cordoglio

L’intera comunità forense si unisce al cordoglio per la scomparsa dell’avvocato penalista e divorzista. Continuano, sui social, a moltiplicarsi i messaggi di affetto rivolti all’amico e collega Flavio Runfola.

“Tutta AGIUS Associazione Giuristi Siciliani è scossa dalla prematura scomparsa dell’amico e collega Flavio Runfola, persona preparata, gentile e apprezzata da tutti. Le nostre più sentite condoglianze al fratello e collega Igor, ai familiari, agli amici, ai colleghi di studio. Ciao Flavio, ci mancherai”.

Tanti i colleghi che hanno voluto rivolgere un pensiero: “È difficile trovare le parole adatte in momenti come questi, Flavio non era solo un brillante professionista, ma anche una persona di grande cuore, sempre disponibile e con un sorriso per tutti. Mancheranno la sua intelligenza, la sua umanità e la sua immancabile positività. Conserverò per sempre il ricordo e di quanto la sua amicizia abbia arricchito le nostre vite” ha scritto Giuseppe Ippolito.

Il cordoglio si estende a tutta la comunità forense e non solo, anche l’Unione avvocatura siciliana ha espresso la sua vicinanza alla famiglia: “Apprendiamo con dolore la notizia della scomparsa prematura del Collega Flavio Runfola, di cui ricordiamo il gentile sorriso, la pacata presenza, il calmo atteggiarsi tra un’udienza e l’altra. Mai fuori luogo, sempre disponibile e attento. Mancheranno a tutti il tuo timido sguardo e la tua mite dolcezza. Il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno al fratello e Collega Igor, a tutti i familiari e a tutti quelli che gli hanno voluto bene”.