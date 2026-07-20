La città in testa per ampiezza degli immobili accessibili con un budget medio

Palermo si conferma la grande città italiana dove 200 mila euro garantiscono la maggiore metratura abitativa. Secondo l’indagine dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa, con questo budget nel capoluogo siciliano si acquistano 167 mq di abitazioni usate e 135 mq di nuova costruzione. Chi cerca una casa in centro – area sempre più attrattiva per investimenti destinati al turismo – può puntare a 142 mq.

Le grandi città

A Bari 200 mila euro permettono l’acquisto di 106 mq di abitazione usata e 68 mq di nuova costruzione. Nelle zone centrali, molto richieste dagli investitori per attività ricettive, la metratura scende a 77 mq. Nell’ultimo anno i prezzi sono cresciuti del 13,4%. A Bologna si acquistano 73 mq di usato e 54 mq di nuova costruzione. Nelle aree universitarie, come quella dell’Ospedale Sant’Orsola, la metratura media dell’usato si attesta sui 65 mq. A Firenze con 200 mila euro si comprano 63 mq di usato e 48 mq di nuova costruzione. Nelle zone centrali la metratura cala leggermente, mentre nell’area universitaria di Novoli si arriva a 75 mq. Genova è la città con i prezzi più bassi tra le grandi aree urbane: con 200 mila euro si acquistano 160 mq di usato e 110 mq di nuova costruzione. In centro si arriva addirittura a 190 mq.

A Milano il budget consente l’acquisto di 43 mq di usato e 37 mq di nuova costruzione. Nelle zone universitarie si oscilla tra 37 mq (Città Studi) e 56 mq (Bicocca). A Napoli si acquistano 81 mq di usato e 69 mq di nuova costruzione. Nelle aree centrali si arriva a 90 mq, con forte interesse per investimenti turistici. Roma è la seconda città più costosa d’Italia: con 200 mila euro si comprano 60 mq di usato e 52 mq di nuova costruzione. In centro il budget consente solo un monolocale. Mercato ancora accessibile a Torino dove si acquistano 111 mq da ristrutturare e 79 mq ristrutturati. In centro la metratura media è di 83 mq. Nel 2025 i prezzi sono cresciuti del 6%. A Verona con 200 mila euro si comprano 112 mq di usato e 81 mq di nuova costruzione. In centro la metratura scende a 81 mq, molto richiesta per attività ricettive.

Le località turistiche

Per quanto riguarda la montagna, a Sestriere si acquistano 77 mq di usato; a Valtournenche-Cervinia 38 mq.

Per quanto rigurda le località sul mare, a Riccione si comprano 75 mq di usato e 49 mq di nuova costruzione. A Positano il budget consente solo 32 mq, tra le località più costose d’Italia. A Jesolo si acquistano 65 mq di usato, a Caorle 61 mq. A Olbia 88 mq, a Chiavari 81 mq. Passando ai laghi, sul Garda, a Torri del Benaco, si acquistano 56 mq di usato e 36 mq di nuova costruzione. A Desenzano 82 mq, ad Arco 93 mq. Sul lago d’Iseo, a Iseo, un trilocale usato di circa 100 mq.

(Note metodologiche – Usato: abitazioni costruite oltre 10 anni fa, incluse quelle che necessitano di ristrutturazione. Nuovo: abitazioni costruite o ristrutturate negli ultimi 10 anni)