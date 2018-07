Venerdì 6 luglio dalle ore 17.30

Domani, 6 luglio, dalle ore 17.30, avrà luogo l’ottavo ed ultimo “Laboratorio Cittadino” dal titolo: “Con i piedi nel fango. Progettare oltre le periferie partendo dall’infanzia e dall’adolescenza” promosso dall’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Palermo in partenariato con Panastudio.

Parteciperanno fra gli altri il Sindaco, l’assessore Giuseppe Mattina e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza Lino D’Andrea.

Il laboratorio sarà trasmesso in streaming sulla propria pagina ufficiale di Facebook (laboratorio cittadino).

Il lab sulle periferie sarà moderato dal direttore di SiciliaHD Francesco Panasci.

Diretta Facebook:

https://www.facebook.com/PALERMOBENECOMUNE/

Brevi cenni sul laboratorio:

Venerdì 06 luglio alle ore 17,30 avrà luogo, nell’ambito del progetto “Laboratorio Cittadino”, presso Centro Arcobaleno 3P, Via Villa Grazia 40, Guadagna, l’ultimo appuntamento relativo all’argomento “La Città delle Periferie – Con i Piedi nel Fango” Appuntamento dedicato alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza per progettare oltre le periferie.

Il “Laboratorio Cittadino” nasce al fine di rafforzare processi partecipativi che mirano alla valorizzazione del capitale umano della nostra città attraverso la promozione di iniziative che abbiano come protagonisti la cittadinanza, sia nelle sue forme associative che come singoli individui.

E’ infatti intendimento dell’Amministrazione rendere sempre di più i cittadini parte attiva dei processi decisionali e nella gestione del territorio che abitano. Una partecipazione non solo finalizzata all’ascolto, ma anche a garantire adeguati strumenti di Empowerment della comunità in una logica di co-responsabilizzazione non mediante meccanismi formali di richiesta parere-espressione di voto ma di confronto.

I Laboratori valorizzano otto differenti modi di vedere e vivere la città mettendo a fuoco luoghi, persone ed esperienze esistenti, esperienze magari piccole ma sempre significative e, perciò, meritevoli di essere conosciute meglio, raccontate e sostenute dalla cittadinanza e dall’Amministrazione.

Sulla base dei risultati delle innumerevoli attività realizzate con il progetto Partecip@ttivi sono state messe a fuoco le otto aree tematiche del progetto “Laboratorio Cittadino”:

La città dello sport: sport popolare e di base nello spazio pubblico

La città con i turisti

La città con il mare

La città delle culture: le periferie, le biblioteche per i bambini e la cultura per tutti

La città dell’accoglienza

La città che si muove: tram per tutti e pedonalizzazioni

La città dei talenti

La città delle Periferie – Con i Piedi nel Fango