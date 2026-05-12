Oggi, 12 maggio, Zo Centro culture contemporanee di Catania, in collaborazione con l’Accademia di Belle arti di Catania e il Catania Film Fest, presenta “Metropolis”, colonna sonora elettroacustica originale di Edison Studio, eseguita dal vivo, durante la proiezione del più visionario tra i film muti, “Metropolis”, capolavoro del 1927 del regista austriaco Fritz Lang.

L’evento è in sinergia con “Future Vibes_Metropolis”, a cura dell’Accademia di Belle arti, una riflessione sul futuro attraverso le tecnologie digitali a cura dei docenti Lorenzo Di Silvestro e Ambra Stazzone, dove talk si alterneranno al film restaurato dalla Cineteca di Bologna accompagnato dalla colonna sonora originale eseguita dal vivo e ad una mostra di video realizzata dagli studenti delle Accademie di Belle arti italiane. Due i cine-concerti di “Metropolis” in programma: il primo alle ore 18 riservato esclusivamente agli studenti dell’Accademia di Belle arti di Catania. Il secondo, aperto a tutti, è in calendario alle ore 21. Il film, che dura 148 minuti, proiettato in versione originale con cartelli in tedesco sottotitolati in italiano, è fornito dalla Cineteca di Bologna che lo ha fatto restaurare nel 2010.

Edison Studio e la loro “Metropolis”

La scrittrice e sceneggiatrice Thea von Harbou nel 1926 pubblicò il romanzo “Metropolis”, scritto in contemporanea alla sceneggiatura per il film di fantascienza più influente di tutti i tempi diretto dal marito Fritz Lang, ambientato nel 2026, ossia 100 anni dopo. Il collettivo Edison Studio – ovvero i compositori Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani, Mauro Cardi, Vincenzo Core e Andrea Veneri – farà emozionare con l’esecuzione dal vivo, in diffusione surround 7.1, della loro colonna sonora elettroacustica, che riescono a trasformare in un’esperienza avvolgente e contemporanea. La sonorizzazione vanta il contributo vocale di Anna Clementi, Martin Figura, Eric Moser, Marco Noia e Andreas Otto.

L’incontro tra il film di Fritz Lang e lo Studio Edison è più di un cine-concerto. Oltre ai colpi di scena musicali stilisticamente abbinati allo specifico art deco delle immagini, Edison Studio crea, magnificamente, un intero universo sonoro, dando voce efficacemente ai personaggi e riempiendo l’aria di effetti sonori dal vivo. Nel rispetto delle intenzioni del regista e dello sceneggiatore, della loro poetica e delle tensioni espressive disegnate nella loro opera, la musica per “Metropolis” aspira ad essere un’espansione del film di Fritz Lang. Il ritmo delle immagini diventa così “musicale” a sua volta, reinventandone il tempo audiovisivo e mettendone in luce spazi e tempi altrimenti nascosti. La colonna sonora di “Metropolis” è intesa quindi come un tutt’uno, in cui anche i materiali extra-musicali, quelli che riduttivamente si potrebbero definire “effetti sonori”, sono parte integrante della musica.

Edison Studio è un collettivo di compositori fondato a Roma nel 1993 le cui produzioni sono state commissionate da numerosi festival internazionali (ICMC Singapore, Ravenna Festival, Redcat di Los Angeles, Unione dei Compositori Russi, Milano Musica, Cineteca di Bologna, Romaeuropa Festival) ed eseguite dal vivo dagli stessi autori utilizzando le tecniche elettroacustiche. Una delle più significative attività di Edison Studio è dedicata alla realizzazione ed esecuzione dal vivo di colonne sonore elettroacustiche per i film capolavori del muto degli anni ’10 e ’20 del Novecento.

Le colonne sonore di Edison Studio seguono una sceneggiatura sonora costruita in stretta relazione con ogni film. Queste opere in cui si fondono musica, voci e ambienti sonori, nascono da una pratica di composizione collettiva che gli autori di Edison Studio hanno consolidato nel tempo e che rende la loro produzione unica nel suo genere.

Biglietto: € 13 Per ulteriori informazioni si può chiamare lo 095.8168912 (da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13).

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Edison Studio

Prezzo: 13.00

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