Esclusa la collaborazione parlamentare tra PD e M5S

“Mai con i cinque stelle. Con questi nemmeno un caffè, altro che collaborazione parlamentare”, a dirlo Antonio Rubino e Fausto Raciti durante una riunione di New Deal, la nuova associazione lanciata dall’ex segretario del Pd.

“Quello che è avvenuto ieri, e che avverrà anche domani sulla Tav è la dimostrazione di come non esista nulla che ci possa legare ai 5stelle. Con buona pace della vecchia guardia, che in Sicilia pensava a percorsi comuni, salvo poi smentirsi a far finta di non averlo nemmeno detto.”

Parte con tuoni e fulmini l’esperienza del New Deal che, come aveva fatto sapere Raciti nei giorni scorsi, è un nuovo spazio politico che “proverà a mettere insieme le migliori esperienze all’interno del Partito Democratico e non solo”. Tra gli obbiettivi del New deal c’è anche affrontare e sconfiggere i populisti e l’attacco ai grillini sembra andare verso questo progetto che esclude ogni possibile alleanza.