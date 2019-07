partita la raccolta firme #senzadinoi

“La Sicilia si prepara ad essere il primo laboratorio politico dell’alleanza tra Pd e 5 stelle, come aveva detto Davide Faraone immediatamente dopo la sua epurazione. Zingaretti ha nominato il nuovo commissario del Pd Sicilia, è Alberto Losacco, parlamentare, uomo di Franceschini”.

Così in una nota i renziani siciliani che da ieri hanno aperto un sito web contro l’ipotesi di un accordo siciliano tra Pd e M5S.

Prosegue la nota: “Intervistato due giorni fa su formiche.net disse (Losacco, ndr): ‘Creare muri insormontabili tra noi e i 5 Stelle in questa fase non mi sembra una scelta politica lungimirante. Ad esempio guardo con grande attenzione, lo diceva anche Franceschini, a personalità come Conte e Fico”.

“Una scelta grave – conclude la nota – che non condividiamo e alla quale ci opporremo a partire dalla nostra raccolta firme #senzadinoi sul sito http: //www.senzadinoi.it . Siamo arrivati in meno di 24 ore a quasi 4 mila firme, il nostro obiettivo è raccogliere 100 mila firme”.