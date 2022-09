Compleanno con musical per il Conca d’Oro, il centro commerciale compie dieci anni

01/09/2022

Il centro commerciale Conca d’Oro di Palermo compie dieci anni. La struttura, voluta fortemente dall’ex patron rosanero Maurizio Zamparini, ha celebrato questo traguardo con uno spettacolo. Più precisamente, un musical che racconta la storia di questa meravigliosa arte, con gli artisti chiamati ad interpretare un assaggio dei musical più celebri della storia del teatro. Da Jesus Christ Superstar a Mouline Rouge, Notre Dame de Paris, Garinei e Giovannini, Dirty Dancing, Hair e tanti altri.

Special guest della serata Giò Di Tonno, impegnato fino a qualche giorno fa proprio con Notre Dame de Paris. Spettacolo che ha totalizzato un record d’incassi, con trentamila presenze registrate durante questa full immersion palermitana. Ad affiancarlo un trio di artisti di spicco come Francesco Antimiani, Ilaria De Angelis e Heron Borelli.

I dieci anni del Conca d’Oro

A presentare l’evento è il padrone di casa, il direttore del centro commerciale Conca d’Oro Andrea Chiaroni. “Una grande serata che ha celebrato il decennio vissuto dal nostro centro commerciale. La punta di diamante di una serie di eventi che abbiamo avviato già nel mese di marzo. Uno spettacolo che non si è mai visto in una struttura simile. Un musical con una serie di artisti di fama nazionale ed internazionale, protagonisti dei musical più famosi”.

Giò Di Tonno special guest

Volto decisamente noto della serata è stato Giò Di Tonno. L’artista ha da poco finito la serie di spettacoli relativa a Notre Dame de Paris. Opere che gli ha regalato tante soddisfazioni, in particolare in questa ultima tappa a Palermo. “Mi sento sempre a casa quando sono qui a Palermo. Non è uno spettacolo che si vede tutti i giorni. Raccontiamo l’evoluzione del musical e del teatro musicale con tante arie famosissime. Io, fra le tante, farò un omaggio a Notre Dame. Ho finito l’altra ieri, ma non me lo faccio mai mancare”.

Ad affiancarlo un trio di artisti

Sul palco un trio di artisti di eccezione come Francesco Antimiani, Ilaria Deangelis ed Heron Borelli. “E’ un trio abbastanza collaudato perchè ci conosciamo da quindici anni – sottolinea Antimiani -. Galeotto fu il palco di Notre Dame, con Riccardo Cocciante che ci ha visto protagonisti insieme per un periodo”.

Un rapporto, quello con il capoluogo siciliano, che Ilaria De Angelis descrive così. “Palermo l’ho vissuta nel 2009 quando sono venuta per Notre Dame. Ci torno volentieri anche in vacanza. La spiaggia di Mondello la porto nel quale. Ci sono tante cose da vedere e, soprattutto, da mangiare”.

Tra dovere e piacere anche il ricordo di Heron Borrelli, la cui memoria risale al 1998. “Venni per la prima volta qui al teatro “Il Massimo” con Massimo Ranieri con lo spettacolo “Hollywood”. In quell’occasione, stavo a dormire proprio a Mondello. Una cosa meravigliosa. Palermo è nel cuore, una città stupenda in cui sono tornato tantissime volte. Amo la Sicilia perchè è un’Isola straordinaria.