Tre giorni di concerti, performance e dj set: torna dal 16 al 18 luglio al Nauto il Retro Fest Palermo, giunto alla sua settima edizione. Un appuntamento ormai consolidato dell’estate palermitana dedicato al rock’n’roll, al rockabilly e al burlesque.

Nel corso delle precedenti edizioni la rassegna ha ospitato artisti e artiste di richiamo internazionale come Arsen Roulette, Barefoot Amhell, Don Cavalli & Banjara’s Band, Greg and the Three-Billies, Marcel Bontempi & Ira Lee, Rockin’ Bonnie Western Bound Combo, The New Tones e Blasco Therazor. Il programma della settima edizione non sarà da meno: si comincia giovedì 16 luglio con i Dale Rocka and the Volcanoes, storica formazione attiva dal 1998 e tra le realtà più solide del rockabilly italiano. Dopo una lunga attività tra Europa e Stati Uniti e numerose pubblicazioni su etichette di riferimento, la band porterà sul palco il proprio sound fedele alla tradizione degli anni Cinquanta. A partire dalle 19, inoltre, ci sarà il vinyl set di BB John!!, dj e musicista con oltre venticinque anni di attività alle spalle, che accompagnerà il pubblico tra classici e rarità degli anni ’50 e ’60.





Per la seconda serata, venerdì 17 luglio, prevista l’esibizione di Jan Svensson & The Drin Kings, tra le espressioni più autentiche del rockabilly europeo contemporaneo, lo svedese Svensson si distingue per un live intenso con un suono profondamente radicato nella tradizione e una lunga esperienza maturata sui palchi internazionali. Ad aprire il live Blaze & The Shitkickers. La serata sarà accompagnata dal vinyl set di Marco J, chitarrista e cantante con una lunga carriera tra blues, rhythm’n’blues e rock’n’roll.

Sabato 18 luglio, serata dedicata al burlesque: tra le protagoniste Janet Fischietto, conosciuta come “The Circus Showgirl!”, performer che da oltre vent’anni unisce burlesque, danza e arti circensi come la manipolazione del fuoco e il trapezio fisso, portando i propri spettacoli nei principali festival e club internazionali. Accanto a lei torna Bianca Nevius, “la Tigre del Burlesque”, tra le pioniere del burlesque europeo contemporaneo. La musica della serata sarà affidata agli Half Chicken, formazione che propone uno stile rhythm and blues influenzato dal rock’n’roll degli anni Cinquanta, con partecipazioni ad alcuni dei più importanti festival europei di settore, come Tear it Up!!. A completare la line up sarà ancora Marco J con il suo set in vinile.





Il Retro Fest, progetto ideato da Afea Art & Rooms e Nauto, è realizzato grazie alla collaborazione di Hotel Plaza Opéra, Service Hotel, Verne & Co., Bar Albatros e Caningam, partner che contribuiscono ogni anno alla crescita della manifestazione. La linea grafica è firmata da Vincenzo Lo Piccolo – Volgo Studio.

Start alle 19, ingresso libero

Luogo: Nauto, Piazza Capitaneria di Porto, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 19:00

Artista: artisti vari

Prezzo: 0.00

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