La stagione estiva 2024 non delude le aspettative di numerosi fan che attendono con ansia le date dei propri beniamini. La Sicilia farà da palcoscenico a numerosi artisti acclamati del panorama musicale italiano: dai “big” alle nuove generazioni che ormai da tempo riempiono i palazzetti di tutta Italia. Per chi si fosse perso qualche appuntamento, l’elenco degli artisti è piuttosto lungo. Da Laura Pausini con triplice appuntamento a Messina, passando per Irama, Annalisa, Angelina Mango, Massimo Ranieri, Ultimo, Sfera Ebbasta, Max Pezzali e tanti altri.

Ecco il riepilogo dei cantanti che faranno emozionare la Sicilia.

Ultimo, stadio Franco Scoglio di Messina

La tournée di Ultimo si preannuncia il fiore all’occhiello dell’estate live 2024, l’ennesimo capolavoro firmato Niccolò Moriconi. Già con “Ultimo stadi 2022” superava il tetto dei 600mila biglietti per 15 date con la conquista dello scettro assoluto della musica dal vivo esitva, passando il testimone a “Ultimo stadi 2023..la favola continua”, che calava l’ultimo sipario di uno show record da 342.532 presenze, in sole 6 date.

Ultimo tornerà in Sicilia in estate e sarà allo Franco Scoglio di Messina il 28 giugno. Lo show, curato nei minimi dettagli, è pensato per dare valore a ogni singolo segmento, per oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta.

Sfera Ebbasta, stadio Franco Scoglio di Messina

Il tour di Sfera Ebbasta, prodotto da Vivo concerti in collaborazione con Thaurus Live, toccherà la città di Messina il 6 luglio. Il trap king da 189 dischi di platino e 38 dischi d’oro, dopo essersi imposto come l’artista più ascoltato negli ultimi dieci anni in Italia su Spotify, raggiungendo e superando la soglia dei 10 milioni di ascoltatori mensili, ha confermato il primato anche nel 2023 e si prepara ad una nuova avventura all’insegna dei grandi live: l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e i brani del suo ultimo album “X2VR”.

Pubblicato lo scorso 17 novembre per Island record e già doppio disco di platino, X2VR macina record su record dal giorno uno: è l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle ultime 24 ore, nonché il più ascoltato al mondo a 72 ore release e per cinque settimane ha occupato la classifica Fimi/gfk oltre ad aver totalizzato oltre 300 milioni di stream totale sulle piattaforme.

Max Pezzali, stadio Franco Scoglio di Messina

Max Pezzali si prepara a partire per il suo tour negli stadi e sarà a Messina il 9 luglio allo stadio Franco Scoglio. Max, indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tuor invernale di oltre 30 date interamente sold out nel palazzetti e un travolgente circo massimo, totalizzando oltre 520mila presenze, si esibirà nuovamente live nel 2024 con un tour negli stadi italiani.

Angelina Mango e BNKR44, parco urbano di Bagheria

Il panorama musicale italiano si prepara ad accogliere due stelle in ascesa, Angelina Mango e la band BKNR44, come protagonisti della seconda edizione di un apprezzato festival musicale che si svolgerà nel suggestivo scenario del piccolo parco urbano di Bagheria il prossimo 2 agosto.

Angelina Mango, unica data in Sicilia dopo la vittoria del festival di Sanremo 2024, porta con sé un bagaglio di successi impressionante: sei dischi di platino, due dischi d’oro e oltre 200 milioni di stream audio e video. La sua carriera è costellata da trionfi, con un primo tour nei club completamente sold out, una memorabile data al Fabrique di Milano e una nuova serie di concerti nei club italiani, anch’essi sold out con tanto di raddoppi.

Accanto ad Angelina, si esibirà la band BNKR44, una delle grandi sorprese del panorama musicale italiano. Con il loro sound fresco e innovativo, hanno conquistato un folto seguito di fan e sono stati insigniti del titolo “band rivelazione”.

Massimo Ranieri, teatro greco di Tindari, Catania e Palermo

Il celebre cantante e attore Massimo Ranieri sta per regalare al pubblico siciliano un vero e proprio tris di emozionanti concerti, aggiungendo una nuova data imperdibile al tour estivo 2024 “Tutti i sogni ancora in volo”. Le tre date in Sicilia prenderanno il via il 23 agosto a Tindari, presso il suggestivo teatro greco, grazie alla collaborazione con il botteghino e il comune di Patti. Il tour proseguirà il 25 agosto a Catania, nella splendida cornice di villa Bellini, nell’ambito della rassegna “Sotto il vulcano fest 2024”, organizzata in collaborazione con il comune di Catania all’interno del cartellone Catania summer fest. Infine, il tris si concluderà il 26 agosto a Palermo, con una memorabile esibizione al teatro di Verdura, all’interno della rassegna “Dream pop fest Palermo”, frutto della collaborazione con il comune di Palermo.

Laura Pausini, PalaReficina di Messina

L’indiscussa regina della musica italiana, Laura Pausini, ha conquistato il cuore del pubblico siciliano con due concerti sold out a Messina il 28 e 29 dicembre durante il suo World tour winter. Ma le sorprese non finiscono qui, poiché l’artista ha deciso di triplicare l’appuntamento in Sicilia con un concerto speciale per festeggiare l’arrivo del 2025 il 31 dicembre al PalaReficina.

Gigi D’Alessio, villa Bellini di Catania

Il re della musica napoletana, Gigi D’Alessio, si appresta a regalare due serate indimenticabili al pubblico siciliano con due attesissimi concerti che si terranno a Catania durante l’estate 2024. Le date dei live en plein air sono fissate per l’11 e il 12 agosto, e avranno luogo nella suggestiva cornice della Villa Bellini.

Ermal Meta, anfiteatro Falcone-Borsellini di Catania e teatro Verdura di Palermo

La star della musica italiana Ermal Meta ha fatto ritorno trionfale sul palco del teatro Ariston come ospite di Maninni, annunciando contemporaneamente un nuovo tour che lo porterà alla conquista dei palchi più prestigiosi della penisola italiana questa estate. L’artista ha scelto di regalare al suo pubblico delle esperienze uniche, immergendosi nei panorami mozzafiato della Sicilia per due tappe davvero speciali.

Il 24 agosto, Meta si esibirà all’anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea, nella provincia di Catania, come ospite di “Sotto il vulcano fest 2024”, un evento di rilievo organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Il 25 agosto invece, si sposterà a Palermo per un imperdibile concerto che si terrà al teatro di Verdura, nell’ambito della rassegna “Dream pop fest Palermo”.

Irama, Villa Bellinia di Catania

Il talentuoso cantante Irama ha entusiasmato i suoi fan annunciando una nuova serie di date live che promettono di far brillare il palco con la sua energia contagiosa per tutto il 2024. Oltre allo show evento previsto all’Arena di Verona, l’artista sarà il protagonista dei principali festival estivi e dei palazzetti in autunno, regalando emozioni e melodie indimenticabili al suo pubblico.

Tra le tappe più attese c’è anche Catania, il 2 agosto 2024, dove Irama si esibirà nel contesto del Wave summer music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda management.

Annalisa, cantieri culturali alla Zisa di Palermo

L’artista reduce da un successo dopo l’altro e con un seguito sempre più crescente, si appresta a incantare i suoi fan con un’esperienza live unica. Tra le tappe imperdibili di questo tour, vi è anche Palermo, dove Annalisa di esibirò il 27 luglio presso i cantieri culturali alla Zisa. La presenza della cantante fa parte dell’eclettico cartellone del “dream pop fest Paermo”, evento di spicco organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il comune di Palermo e Gomad concerti.

Mahmood, villa Bellini di Catania e teatro verdura di Palermo

Mahmood annuncia le tappe del suo Summer Tour 2024 che lo vedrà in Sicilia con due date. Il 20 agosto appuntamento alla Villa Bellini per il concerto all’interno della rassegna Sotto il Vulcano fest. L’indomani, 21 agosto, l’artista sarà invece ospite del Dream Pop Festival con il concerto che si terrà al Teatro di Verdura.

Piero Pelù, scalinata piazza municipio (Noto) e piccolo parco urbano Bagheria

Dopo oltre un anno di stop forzato, Piero Pelù torna finalmente alla musica e lo fa annunciando l’uscita del suo nuovo album, “Deserti”, e il ritorno sul palco dopo la cancellazione del tour dello scorso anno a causa dei problemi legati agli acufeni.

Il deserti tour di Piero Pelù farà tappa il 16 agosto a Noto (SR), Scalinata Piazza Municipio per una data all’interno della rassegna Le Scale della Musica (promossa dal Comune di Noto e organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con GG Entertainment e Il Botteghino).

Seconda tappa il 18 agosto a Bagheria (Palermo). La data, spostata dal 17 agosto al 18 agosto (i biglietti acquistati restano validi), all’interno del cartellone di Go Green Festival al Piccolo Parco Urbano, è organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Bagheria.

Sul palco Piero Pelù sarà accompagnato da una band di super musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso).

Santi Francesi, piccolo parco urbano Bagheria

Dopo Angelina Mango (unica data in Sicilia), vincitrice del Festival di Sanremo 2024, e la band rivelazione BNKR44, il piccolo festival annuncia la partecipazione dei Santi Francesi.

Il duo, dall’inconfondibile sound hard-pop, composto da Mario Francese e Alessandro De Santis, che ha ottenuto ottimi riscontri grazie al brano in gara all’ultimo Festival di Sanremo, “L’amore in bocca”, andranno ad arricchire il cartellone del festival, organizzato da GoMad Concerti, e Puntoeacapo Concerti con la collaborazione del Comune di Bagheria, che si terrà il 2 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (clicca qui per info e biglietti),

I Santi Francesi hanno dato un assaggio del loro talento live durante gli intimi showcase che hanno incantato il pubblico in due chiese sconsacrate a Milano e Napoli (appuntamenti andati sold out in pochi minuti).

