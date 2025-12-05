Due grandi musicisti a confronto per un concerto che celebra l’avvio delle festività natalizie. Domenica 7 dicembre alle ore 19 la Camerata Polifonica Siciliana organizza al Museo Diocesano di Catania il concerto “Schubert Vs Brahms” che mette a confronto il compositore austriaco, considerato il principe del romanticismo, con il compositore tedesco erede della tradizione classica.





Il programma della serata prevede l’esecuzione del celeberrimo quartetto “The death and the maiden” di Franz Schubert, opera ampiamente lodata per la sua bellezza lirica e la sua profondità emotiva che racchiude l’essenza del Romanticismo, e il quintetto con pianoforte op. 34 di Johannes Brahms, considerata una delle pagine più affascinanti dell’Ottocento. Sul palco ci saranno i giovani interpreti del Quartetto d’archi Magna Graecia – Manuel Arlia (primo violino), Teresa Giordano (secondo violino), Giuliana Cammariere (viola) e Francesco Valenzisi (violoncello) – insieme ad Alessandro Spinnicchia al pianoforte.





I musicisti del Quartetto d’Archi Magna Graecia sono animati da una profonda passione per la musica da camera, e si distinguono per coesione, sensibilità interpretativa e freschezza espressiva. La formazione si è arricchita grazie agli insegnamenti di artisti e docenti di fama internazionale (quali Francesco Manara, Alina Komissarova, Roberto Trainini, Andrea Repetto, Antonello Farulli, Héloïse Geoghegan, Daniele Orlando, Stefano Pagliani e Alessandro Milani) e oltre avere all’attivo la partecipazione a numerosi festival, può vantare di aver condiviso il palco con Emilio Aversano e con Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala nella prestigiosa Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Alessandro Spinnicchia è vincitore di una ventina di prestigiosi concorsi musicali nazionali ed internazionali sia da solista che in formazioni da camera.





Dopo il diploma al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania si è perfezionato prima con Sergio Perticaroli a Lanciano e all’Internationale Sommerakademie di Salisburgo, e poi all’Ecole Normale de Musique di Parigi conseguendo il “Diplome d’Execution” sotto la guida di Marcella Crudeli. Svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni di musica da camera, ha insegnato pianoforte al Conservatorio “Antonio Corelli” di Messina e attualmente è docente di pianoforte al Liceo Musicale “Angelo Musco” di Catania.

Biglietteria online: www.yeventi.comIngresso: 10 euro, ridotto 8 euro

Luogo: Museo diocesano di Catania, Via Etnea, 03, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Quartetto d’Archi Magna Graecia

Prezzo: 10.00

Info:

Link: https://boxoffice.yeventi.com/evento/905_schubert-vs-brahms

