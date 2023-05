Vasco Rossi e concerto di Radio Italia, si apre la stagione dei grandi eventi a Palermo

30/05/2023

La due giorni di eventi di Vasco Rossi, il concerto di Radio Italia ma non solo: si apre la stagione estiva a Palermo e, con essa, quella dei grandi eventi. Tanti le manifestazioni di cartello che riguardano il capoluogo siciliano e sulle quali si è concetrata l’attenzione del sindaco Roberto Lagalla, presente questa mattina a Palazzo Comitini per accogliere gli organizzatori dell’evento del 30 giugno al Foro Italico. Location nella quale il primo cittadino ha ricordato l’apertura di nuovi spazi culturali e la necessità di garantire servizi all’altezza del flusso di persone che la città attende in queste occasioni.

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti, il primo cittadino ha espresso la propria soddisfazione per il ritorno del concerto di Radio Italia Palermo. Uno dei più grandi eventi del panorama musicale italiano torna nel capoluogo siciliano dopo l’evento del 2019, nel quale si registrarono decine di migliaia di presenze. “E’ un evento che i palermitani aspettano da tempo, sicuramente da prima della pandemia. Non è certo la prima edizione del concertone di Radio Italia, ma quella volta ebbe un grande successo. Per questo la replichiamo, in considerazione dell’attesa dei cittadini e del valore complessivo della manifestazione, già palesato quest’anno nel riscontro che ha avuto a Milano”.

Un evento, quello che si svolgerà al Foro Italico il 30 giugno prossimo, nel quale è stata annunciata la presenza di grandi artisti: da Luciano Ligabue ad Emma Marrone, passando per Max Pezzali, Levante e Paola e Chiara. Grandi nomi che porteranno un notevole afflusso di persone, in particolare turisti. “Ci aspettiamo tanta gente. Speriamo che possano essere tutti accolti, in modo che non ci siano lamentele o disguidi”, ha dichiarato il primo cttadino.

Un evento che però verrà preceduto di qualche giorno da un altro evento atteso dai palermitani e non solo, ovvero il concerto di Vasco Rossi in programma allo stadio Renzo Barbera il 22 e del 23 giugno prossimi. Una due giorni di eventi sold out già da mesi e per la quale si prevede un’affluenza di circa 70.000 persone. Manifestazione che si svolgerà regolarmente, dopo che l’assessorato al Patrimonio ha superato alcune difficoltà burocratiche sorte con il Palermo calcio. Periodo nel quale, chiarisce Lagalla, il panorama musicale e culturale si amplierà ancora di più. “Nel mese di giugno ci saranno il concerto di Vasco Rossi e quello di Radio Italia, ma non solo. Parliamo di una stagione che vede impegnato il teatro di Verdura e, per la prima volta, lo spazio esterno dei cantieri culturali della Zisa, il Velodromo e lo stadio Renzo Barbera. Si apre una stagione che vuole offrire ai palermitani e ai turisti un intrattenimento importante nelle sere d’estate“.