I fans di Vasco sono già davanti al Barbera, si canta in attesa del concerto

22/06/2023

I cancelli dello stadio si apriranno nel pomeriggio, ma in tanti non hanno resistito ed hanno deciso di anticipare la corsa verso lo stadio Renzo Barbera, per attendere lì il concerto di Vasco Rossi. Come è noto, l’artista italiano terrà una due giorni di eventi sold out nell’impianto di viale del Fante. Il cantante manca dal capoluogo siciliano da diciottto anni, ovvero quando nel 2005 suonò nel tour ‘Buoni o Cattivi’ al Velodromo. Un’occasione unica per i tanti appassionati che lo seguono in tutta Italia.

In centinaia ai pre-filtraggia già dalla mattinata







La maggioranza viene da fuori Palermo. Sui 74.000 biglietti venduti, solo 19.000 sono stati acquistati da palermitani. Gli altri, 55.000, verranno da fuori città o, addirittura, fuori Regione. In tanti si sono radunati ai prefiltraggi già dalla tarda mattinata. Gli “irriducibili”, ovvero i componenti del fans club che si sono accampati nei giorni scorsi nei pressi dello stadio, erano già in coda ai tornelli per entrare all’apertura dei cancelli, prevista intorno alle 16.

In tanti sono reduci da concerti di Vasco, chi quest’anno e chi negli anni precedenti. In uno di questi, qualcuno racconta di avere trovato anche l’amore. “Ho sempre seguito Vasco Rossi a Messina perchè qui a Palermo non si fa un concerto da tempi remoti – spiega Ilenia Conti, originaria di Sciara -. L’anno scorso ho conosciuto l’anima gemella ad un suo concerto. Io e la mia metò ci siamo visti al concerto di Firenze. Avevamo entrambi i biglietti prato gold. Stiamo insieme da un anno“. E non poteva chiaramente mancare la controparte al concerto di Palermo, a cui abbiamo chiesto quale fosse la sua canzone preferita. “E’ difficile scegliere – ha sottolineato Thomas -. Ci sono tantissime canzoni che ti fanno venire i brividi. Se devo dirne una, opto per ‘Siamo solo noi'”.

Qualcuno invece ha deciso di festeggiare un’occasione speciale in un modo indimenticabile. Come Francesca Di Napoli che, proprio oggi, compie il suo compleanno. “Mio figlio è molto legato a Vasco. E’ una tradizione di famiglia. Sarò con mia figlia, mio genero, parenti ed amici. La mia canzone preferita? Vado al Massimo”. Ma, fra i tanti che vengono da fuori città, qualche palermitano doc si trova. Come Francesco Alonso, il quale ricorda la sua prima volta ad un concerto di Vasco. Ovvero, quella famosa esibizione sul palco del Velodromo. “L’ho conosciuto lì per la prima volta – dichiara Francesco Alonso di Palermo -. E’ stato nel 2005. Avevo nove anni. Non posso dimenticare ‘Siamo solo noi’ cantata sul palco. Sono andato con mia sorella. Da allora Vasco mi è rimasto impresso. E’ un’emozione indescrivibile, unico. Non esiste pubblico migliore dei Vasconvolti”.