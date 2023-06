Il rocker modenese "Grande emozione", e cresce l'attesa

Manca sempre meno alla tappa palermitana del tour itinerante di Vasco Rossi che, come i tanti appassionati e non sanno, si terrà nel capoluogo siciliano il 22 e 23 giugno. L’amato rocker è in città per gli ultimi preparativi.

Per lui è la terza volta a Palermo ma la seconda sul prato dell’impianto di viale del Fante. La prima nel lontano 1985 quando lo stadio era ancora La Favorita ed era il periodo dei grandi concerti (l’anno successivo si esibirono anche i Duran Duran, ndr). La seconda nel 2005 col tour Buoni o Cattivi al Velodromo Paolo Borsellino.

Vasco, dunque, torna in città dopo diciotto anni, e dopo essere già stato in concerto quest’anno nelle tappe di Rimini, Bologna e Roma.

E dopo essere atterrato nel capoluogo siciliano, il popolare Blasco ha visitato il centro cittadino pubblicando foto del Foro Italico e di piazza Magione. Già in aeroporto il cantante di Zocca, in provincia di Modena, è stato accolto con affetto e calore.

Vasco Rossi “Grande emozione, tanti anni che non venivo”

Le parole dell’artista sono rimbalzate dai suoi social ufficiali. Attraverso le stories su Instagram, Rossi parla di emozioni al suo arrivo a Palermo. “Ho provato una grande emozione quando sono atterrato a Palermo. Erano veramente tanti anni che non venivo”.

E parla anche del passato: “Ho dei ricordi bellissimi – ha aggiunto Vasco – e mi sono ritornati tutti in mente proprio quando ho visto lo straordinario panorama della montagna che è di fronte all’aeroporto”.

“Città straordinaria che sento familiare”

Vasco parla anche del rapporto con la città: “Adesso sto andando in albergo – ha detto Vasco Rossi – e sono veramente felice di essere tornato in questa città straordinaria che sento incredibilmente molto familiare”.

Ed ancora: “I siciliani sono veramente un popolo straordinario che hanno una loro grande dignità, una grande serietà. Sento sempre un grande affetto quando arrivo in questa isola straordinaria. Ce la metterò tutta ragazzi per farvi divertire e portare un po’ di gioia. Evviva”.

Gli spostamenti di Vasco

Sugli spostamenti del cantante c’è riservo. Allo stadio arriverà stasera con la stessa auto privata che lo ha portato dall’aeroporto all’hotel. E’ atteso fra le 19,30 e le 20,30 per le prove palco.

Cresce l’attesa dei fan in città, il popolo di Vasco è pronto

Nel frattempo cresce sempre più l’attesa dei fan del Blasco. Da giorni i più irriducibili sono accampati nelle vicinanze dello stadio Renzo Barbera che per due serata diventerà il tempio della musica rock italiana. Da giorni c’è una “tendopoli” popolata da chi ha una vera e propria venerazione per Vasco Rossi. E tra chi ha seguito tutte le date e chi è al primo concerto, l’entusiasmo è alle stelle.

Fra gli “irrudicibili” accampati davanti allo stadio Renzo Barbera sotto il sole cocente degli ultimi giorni, c’è Giuseppe La Ferrara, originario di Enna, che ha seguito tutte le date del tour 2023 del ‘Comandante’. “Siamo stati al soundcheck di Rimini. Abbiamo fatto le due date di Rimini, le quattro di Bologna, le due a Roma e ora mi toccano quelle in casa”. Tanti concerti, ma ognuno di essi riserva un’emozione diversa. “La scaletta è sempre la stessa. Le canzoni non cambiano. Ma le emozioni che trasmette non sono mai uguali. E più fai concerti, più hai la sensazione che finiscono prima. A me un concerto di Vasco non basterebbe per coprire tutta la stagione. Li seguiamo tutti. Noi usciamo domani sera dalla prima data e siamo pronti a montare la tenda per essere davanti alla transenna il giorno dopo”.

Ad affiancarlo lì, nei pressi dello stadio delle Palme, c’è Alex, un ragazzo che arriva a Palermo da Scicli.

“Abbiamo messo le tende qui davanti allo stadio stanotte. Siamo arrivati da Scicli. Ho già seguito la prima data di Bologna il 6 giugno. Negli scorsi anni, sono stato nelle date di Imola e di Messina. Sono stato anche all’evento del Modena Park. Il mio primo concerto è stato nel 2016. E’ una passione tramandata dai miei zii e da mia sorella“.

Tanti i giovani presenti negli spazi vicini al Renzo Barbera, segno che le canzoni di Vasco Rossi hanno travalicato i tempi e le generazioni. Difficile scegliere fra quale di queste è la preferita. “Mi piace tanto – commenta un ragazzo accampato davanti allo stadio -. La passione per Vasco non conosce limiti. Sono stato già a Rimini quest’anno. Canzone preferita? Ce ne sono tante. Una che mi viene al momento è Bollicine. Però ce ne sono tantissime altre che mi piacciono molto”.

Strade chiuse da domani, le modalità di accesso allo stadio

Evento per il quale l’Amministrazione ha messo in campo un piano traffico abbastanza articolato. Tante le limitazioni e i cambi di viabilità. Dalla Questura e dal Comune hanno comunicato che la chiusura al traffico prevista per viale del Fante e via Antonino Cassarà partirà dalle ore 19 del 21 giugno e si concluderà alle ore 3 del 24 giugno o comunque fino a cessate esigenze. Ciò per permettere il regolare deflusso degli spettatori dallo stadio Renzo Barbera.

Con riguardo alle modalità di accesso allo stadio, vi saranno tre macropunti di ingressi. Per il settore Curva Nord, la Questura consiglia di percorrere piazza Giovanni Paolo II, viale Croce Rossa e via Villa Sofia fino all’intersezione piazza Salerno-viale del Fante, dove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. Con riguardo all’area Prato e Prato Gold, si consiglia di seguire il percorso così descritto: piazza Vittorio Veneto, viale Croce Rossa e poi via del Carabiniere fino all’intersezione con viale del Fante, ove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. In alternativa, da Piazza Leoni percorrere viale del Fante fino all’intersezione con via del Carabiniere, dove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. Infine, per i settori Tribuna Centrale, Laterale e Montepellegrino, l’accesso sarà effettuato dall’area di pre-filtraggio 2, posizionata di fronte a via Cassarà. Tutti i percorsi indicati saranno sorvegliati ed assistiti dal personale della protezione civile.

Da ultimo, si ribadisce il divieto assoluto di introdurre all’interno dell’impianto sportivo: valigie e trolley; bombolette spray di qualsiasi genere; trombette da stadio; armi giocattolo munite di tappo rosso, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli od altri oggetti da punta e/o taglio; bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio; sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile; bastoni per selfie e treppiedi; aste ed ombrelli muniti di punta; strumenti musicali, penne e puntatori laser; droni ed aeroplani telecomandati; biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi; tende e sacchi a pelo; spray antiaggressione.

Il piano del Comune per il parcheggio dei pullman

Intanto, nella giornata di ieri, il Comune di Palermo ha reso noti i primi dettagli sull’organizzazione della viabilità nelle giornate del 22 e del 23 giugno. Il piano anti-traffico è stabilito da tre ordinanze dell’Ufficio Mobilità (870, 871 e 875). Con riguardo ai cambiamenti sul fronte della viabilità, le regole saranno simili a quelle usate per le partite del Palermo calcio giocate al Renzo Barbera. Prevista la chiusura al traffico di viale del Fante, in entrambe le direzioni, nel tratto fra piazza Salerno e piazza Leoni. Inoltre, stop al transito dei mezzi anche sull’intero tratto di via Antonino Cassarà.

Fatto che permetterà il normale afflusso degli spettatori verso l’impianto sportivo palermitano. Secondo quanto previsto dagli uffici comunali, ci saranno inoltre cinque aree parcheggio destinate ai pullman. Elemento centrale del piano del Comune è l’area all’interno della Fiera del Mediterraneo. Gli spazi di via Sadat dovrebbero infatti ospitare circa 120 mezzi. Luogo dal quale i fans di Vasco Rossi potranno raggiungere lo stadio Renzo Barbera, sede dell’evento, in circa 22 minuti a piedi. L’itinerario previsto prevede l’attraversamento di via Imperatore Federico, piazza Leoni e viale del Fante.

Una volta esauriti i posti all’interno dell’area della Fiera del Mediterraneo, i mezzi in eccesso saranno destinati alla zona di piazzale Ambrosino, ovvero il parcheggio che risiede nei pressi della stazione Francia della metropolitana. Secondo quanto previsto dal documento, gli spettatori dovrebbero potere raggiungere l’impianto di viale del Fante in circa 28 minuti a piedi. Tragitto nel quale gli spettatori dell’evento dovrebbero attraversare piazza Giovanni Paolo II, via Resuttana, via Salvatore Aldisio, viale Strasburgo, viale Francia e piazzale Gaspare Ambrosini. Area sulla quale l’Ufficio Mobilità ha previsto l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalla mezzanotte del 22 giugno 2023 alle ore 06.00 del 24 giugno 2023.

Autobus per collegare i parcheggi allo stadio

Dagli uffici di Amat si rende noto infatti che sarà predisposto un servizio di collegamento con autobus di linea dai parcheggi dei pullman/auto verso lo stadio Renzo Barbera. Il servizio sarà a pagamento e si potrà utilizzare attraverso l’acquisto del classico biglietto che si usa solitamente per gli spostamenti in città, dal costo di 1,40 euro. Una soluzione che era stata suggerita all’interno di un articolo di BlogSicilia dedicato al tema dei collegamenti. A tal proposito, Amat farà lavorare a regime continuato le biglietterie per garantire l’acquisto dei titoli di viaggio. L’opzione migliore però prevedere il ricorso all’acquisto tramite l’app Palermo Mobilita, che rende più snello e veloce il procedimento di rilascio del tagliando, allegerendo l’afflusso verso i punti vendita Amat.

Nel dettaglio, dal piazzale Giotto/Lennon è operativa la linea Amat 544 (dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con intervalli di 20 minuti) con destinazione via Belgio. In alternativa, è possibile raggiungere il luogo teatro dell’evento, attraverso itinerari pedonali, con una percorrenza media di circa 30 minuti. Alla fine del concerto, alla fermata di via Alcide de Gasperi intersezione con via Empedocle Restivo la linea Amat n.N/3 (dalle ore 23:00 alle successive ore 3:00 con intervalli di 20 minuti) con destinazione piazzale Giotto/Lennon e che assicurerà il rientro per il parcheggio.

Gli ingressi dei pullman in città

La gestione degli spazi di sosta destinati ai pullman sarà curata dalla Polizia Municipale con il supporto di personale e volontari della Protezione Civile che garantiranno l’assistenza necessaria agli spettatori che dovranno raggiungere lo stadio “Renzo Barbera”. Con riguardo agli ingressi in città dei pullman, per chi arriva provenienti dalla Sicilia occidentale (A29 Trapani/Mazzara del Vallo) il parcheggio preferenziale sarà quella di piazzale Ambrosini (Parcheggio Stazione Francia). I mezzi dovranno immettersi in città dall’innesto dell’A29, in direzione di Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, uscire allo svincolo della zona industriale nord (subito dopo ospedale Cervello), immettersi poi sulla rotonda Vittime di Montagna Longa e seguire il seguente itinerario: via Ugo La Malfa, Via Pietro Nenni e per viale Francia in direzione di piazzale Gaspare Ambrosini.

Al contrario, per chi arriva dalla Sicilia Orientale (Messina/Catania/Siracusa/Ragusa/Caltanissetta/Agrigento/Enna), il parcheggio preferenziale sarà quello della Fiera del Mediterraneo. I mezzi dovranno uscire allo svincolo di viale Lazio, (viale Lazio corsia preferenziale in contromano), per poi proseguire su viale Campania, via Brigata Verona, Piazza Vittorio Veneto, via dell’Artigliere, piazza Leoni, viale Diana, via della Favorita, via Imperatore Federico, piazzale Nelson Mandela, via Sadat.

I parcheggi alternativi

Una volta esauriti i posti anche nel parcheggio nei pressi della stazione Francia, il piano del Comune prevede l’utilizzo di tre aree parcheggio alternative. Si tratta di piazzale Giotto, via Nina Siciliana e via Ernesto Basile. A tal proposito, per coloro i quali raggiungeranno il capoluogo in auto privata, il Comune consiglia di utilizzare il parcheggio pubblico Giotto/Lennon e raggiungere lo stadio utilizzando le linee urbane del trasporto pubblico operativo.

