Le voci degli appassionati davanti al Renzo Barbera

Ha collaborato il collega Edoardo Ullo

Alcuni sono lì da giorni. Altri sono arrivati davanti ai cancelli del Renzo Barbera questa notte. Altri ancora girano in città con le magliette del loro idolo. Cresce l’attesa fra il popolo degli appassionati di Vasco Rossi, atteso ad una doppia data nell’impianto sportivo di Palermo il 22 e il 23 giugno. Il cantante italiano è già in città e, fra i fans più sfegatati, c’è un turbinio di emozioni. Fra chi ha seguito tutte le date e chi è al primo concerto, l’entusiasmo è alle stelle.

Gli “irriducibili” accampati al Renzo Barbera

Fra gli “irrudicibili” accampati davanti allo stadio Renzo Barbera sotto il sole cocente degli ultimi giorni, c’è Giuseppe La Ferrara, originario di Enna, che ha seguito tutte le date del tour 2023 del ‘Comandante’. ” Siamo stati al soundcheck di Rimini. Abbiamo fatto le due date di Rimini, le quattro di Bologna, le due a Roma e ora mi toccano quelle in casa”. Tanti concerti, ma ognuno di essi riserva un’emozione diversa. “La scaletta è sempre la stessa. Le canzoni non cambiano. Ma le emozioni che trasmette non sono mai uguali. E più fai concerti, più hai la sensazione che finiscono prima. A me un concerto di Vasco non basterebbe per coprire tutta la stagione. Li seguiamo tutti. Noi usciamo domani sera dalla prima data e siamo pronti a montare la tenda per essere davanti alla transenna il giorno dopo”.

Ad affiancarlo lì, nei pressi dello stadio delle Palme, c’è Alex, un ragazzo che arriva a Palermo da Scicli. “Abbiamo messo le tende qui davanti allo stadio stanotte. Siamo arrivati da Scicli. Ho già seguito la prima data di Bologna il 6 giugno. Negli scorsi anni, sono stato nelle date di Imola e di Messina. Sono stato anche all’evento del Modena Park. Il mio primo concerto è stato nel 2016. E’ una passione tramandata dai miei zii e da mia sorella“.

Tanti i giovani presenti negli spazi vicini al Renzo Barbera, segno che le canzoni di Vasco Rossi hanno travalicato i tempi e le generazioni. Difficile scegliere fra quale di queste è la preferita. “Mi piace tanto – commenta un ragazzo accampato davanti allo stadio -. La passione per Vasco non conosce limiti. Sono stato già a Rimini quest’anno. Canzone preferita? Ce ne sono tante. Una che mi viene al momento è Bollicine. Però ce ne sono tantissime altre che mi piacciono molto”.