Il popolo di Vasco Rossi pronto ad invadere Palermo, al Renzo Barbera si prepara il palco

Pietro Minardi di

17/06/2023

Via ai preparativi per preparare il palco dello stadio Renzo Barbera sul quale è attesa la doppia esibizione di Vasco Rossi. Il noto cantante italiano salirà sullo stage dell’impianto di viale del Fante in una due giorni di eventi fissata per il 22 e il 23 giugno. Le operazioni di assemblamento della struttura sono iniziate oggi e termineranno nella giornata di lunedì pomeriggio. Poi subentrerà la squadra che si occuperà della scenografia, che dovrebbe completare gli abbellimenti finali in un paio di giorni. Un evento per il quale è atteso un afflusso di circa 74.000 persone, di cui buona parte (circa 55.000 spettatori) arriveranno da fuori città. Un evento a cui il Comune si sta preparando con un apposito piano traffico e che avrà sicuramente un impatto economico notevole per il comparto alberghiero e della ristorazione.

Il palco che ospiterà Vasco Rossi







Il palco sarà posizionato sotto la Curva Sud e sarà largo circa cinquanta metri, estendendosi invece per venti metri in lunghezza. A spiegare lo stato dell’arte dei lavori è Carmelo Costa, esponente di Musica da Bere ed organizzatore dell’evento musicale. “Abbiamo cominciato le operazioni di montaggio questa mattina. Ieri abbiamo preparato l’area, mettendo dei pannelli per proteggere il prato. Adesso stiamo cominciando a assemblare il palco, con l’aiuto di una gru. Si lavorerà incessantemente per far si che sia tutto pronto per l’evento di giovedì prossimo. Data per la quale aspettiamo le prime 37.000 persone e, il giorno dopo, ne attendiamo altre 37.000, per un totale di 74.000 persone. Un numero superiore ad ogni record qui in Sicilia“.

In tanti arriveranno da fuori città

Numeri che fanno pensare ad un afflusso notevole di mezzi visto che, la stragrande maggioranza di biglietti, è stata venduta a persone residenti all’esterno della città di Palermo. Una certezza più che un’eventualità quindi. Fatto per il quale l’Amministrazione Comunale sta ponendo in essere un piano traffico basato sulla predisposizione di aree parcheggio ad hoc ed alcune variazioni sul fronte della viabilità, che saranno messe nero su bianco in una prossima ordinanza. “Rispetto alle 74.000 persone attese, abbiamo segnalato i flussi alle forze dell’ordine, ovvero i luoghi da cui queste persone arriveranno. Solo il 25% dei biglietti è stato venduto a residenti della città di Palermo. Il resto, circa 55.000 persone, arriverà da fuori. Stimiamo l’ingresso in città di circa 250 pullman e di una marea di macchine. Fatto che inciderà soprattutto all’andata più che al ritorno”.

“Indotto da venti milioni di euro”

Carmelo Costa fa poi una parentesi sull’impatto che l’evento avrà per il capoluogo siciliano. “Tutti gli alberghi di Palermo sono strapieni, così come i ristoranti. Stimiamo una ricaduta economica positiva per la città da venti milioni di euro“.

Il piano traffico del Comune

Come sopra ricordato, l’Amministrazione e i suoi uffici stanno lavorando alacremente per disporre un piano traffico che riduca al minimo i disagi per la città. Sotto questo aspetto, sono in corso delle interlocuzioni con la Questura per valutare la maniera migliore per accogliere il notevole flusso di persone provenienti da fuori città e da fuori Regione. L’ordinanza non è stata ancora ufficializzata. Tuttavia, secondo quanto trapela dagli uffici comunali, ci saranno cinque aree parcheggio destinate ai pullman.

Parcheggi dei pullman alla Fiera e alla stazione Francia

Elemento centrale del piano del Comune è l’area all’interno della Fiera del Mediterraneo. Gli spazi di via Sadat dovrebbero infatti ospitare circa 120 mezzi. Luogo dal quale i fans di Vasco Rossi potranno raggiungere lo stadio Renzo Barbera, sede dell’evento, in circa 22 minuti a piedi. L’itinerario previsto prevede l’attraversamnto di via Imperatore Federico, piazza Leoni e viale del Fante. Una volta esauriti i posti all’interno dell’area della Fiera del Mediterraneo, i mezzi in eccesso saranno destinati alla zona di piazzale Ambrosino, ovvero il parcheggio che risiede nei pressi della stazione Francia della metropolitana. Secondo quanto previsto dal documento, gli spettatori dovrebbero potere raggiungere l’impianto di viale del Fante in circa 28 minuti a piedi. Tragitto nel quale gli spettatori dell’evento dovrebbero attraversare piazza Giovanni Paolo II, via Resuttana, via Salvatore Aldisio, viale Strasburgo, viale Francia e piazzale Gaspare Ambrosini. Area sulla quale l’Ufficio Mobilità ha previsto l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalla mezzanotte del 22 giugno 2023 alle ore 06.00 del 24 giugno 2023.

Alternative e potenziamento mezzi pubblici

Una volta esauriti i posti anche nel parcheggio nei pressi della stazione Francia, il piano del Comune prevede l’utilizzo di tre aree parcheggio alternative. Si tratta di piazzale Giotto, via Nina Siciliana e via Ernesto Basile. Zone, quest’ultime, più distanti dallo stadio rispetto alla Fiera e al parcheggio Francia. Così, per colmare questo gap, il Comune starebbe lavorando ad un piano di collegamento servendosi di un servizio navetta. Un’opzione vaticinata dalla redazione di BlogSicilia per la giornata di ieri e che sta trovando conferme anche sul fronte di Amat, l’azienda Partecipata del Comune di Palermo che si occupa del servizio di trasporto pubblico in città. A tal proposito, dagli uffici di via Roccazzo hanno fatto sapere che “l’Amat collaborerà al concerto con un servizio dedicato ad hoc pre e post evento“. A tal proposito, le biglietterie potrebbero fare orario continuato, con un potenziamento dei mezzi che interesserà anche i bus notturni.

Attesa l’ordinanza del Comune, pubblicazione entro lunedì

Per ulteriori dettagli, sia sul fronte dei collegamenti che della viabilità, sarà necessario attendere l’ordinanza del Comune e le relative disposizioni accessorie. Documento sul quale i tecnici dell’Ufficio Mobilità stanno avendo una fitta interlocuzione con la Questura e i responsabili dell’ordine pubblico. Un atto che dovrebbe essere pubblicato, si apprende dagli uffici, entro e non oltre la giornata di lunedì 19 giugno.

L’area ristoro

Dell’ordinanza sulla gestione del traffico ancora non c’è ancora traccia. Intanto però, è arrivato l’atto che riguarderà il posizionamento dei mezzi dell’area ristoro, che si collocherà sul lato destro di piazza Alcide de Gasperi, ovvero su via Antonino Cassarà. Un tratto stradale sul quale è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare dalla mezzanotte del 22 gugno fino alle ore 24 del 23 giugno. Limitazione che, ovviamente, non si applicherà ai mezzi utilizzati per il commercio del settore alimentare, così come avviene tradizionalmente per le partite casalinghe del Palermo Calcio allo stadio Renzo Barbera.