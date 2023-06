Prima serata sul palco del Renzo Barbera

A Palermo è tutto pronto. Si apre la due giorni di concerti di Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera. Il noto cantante italiano si esibirà sul palco dell’impianto palermitano oggi e domani. Circa 74.000 gli spettatori attesi per le due date nel capoluogo siciliano. Di questi, 55.000 dovrebbero arrivare da fuori città. Un evento atteso addirittura dal 2005, quando ‘Blasco’ si esibì all’interno del Velodromo per il tour ‘Buoni o Cattivi’. Un’attesa lunga diciotto anni e per la quale il Comune ha messo in campo un piano della viabilità speciale per cercare di direzione i flussi verso l’impianto di viale del Fante. Cinque i parcheggi previsti per pullman ed auto provenienti da fuori città. Niente navette, bensì un potenziamento dei mezzi pubblici. Ma, nonostante tutti i correttivi apportati, ci potrebbero comunque essere disagi per la viabilità ordinaria.

Vasco Rossi è in città

Il ‘Comandante’ è già in città da un paio di giorni. Arrivato all’aeroporto “Falcone-Borsellino” con un aereo privato, il noto cantante italiano ha postato alcuni video sui propri canali social, immortalando alcuni luoghi simbolo della città (Foro Italico e piazza Magione su tutti) ed esprimendo parole d’affetto per Palermo e la Sicilia. Ieri sera infine breve visita allo stadio, intorno alle 20, per salutare lo staff e dare un’occhiata al palco del Renzo Barbera, ormai completo anche sul fronte scenografico. Massimo riservo su scaletta ed esibizione, anche se alcuni pezzi storici del cantante italiano verranno sicuramente eseguiti, leggasi la celebre ‘Albachiara’. L’attesa per l’esibizione di Vasco Rossi è tanta in città e non solo. Un gruppo di fans è accampato addirittura da lunedì nei pressi dello stadio delle Palme. In tenda, attendono da giorni il momento in cui valicheranno i cancelli e potranno ascoltare, chi per la prima chi per l’ennesima volta, il proprio idolo. Come detto da molti fans intervistati da BlogSicilia, l’emozione è grande e le sensazioni cambiano ad ogni concerto. Tanti i giovani presenti, segno di uno stile musicale che ha valicato le generazione.

Come accedere allo stadio

Fans per i quali Comune e Questura hanno preparato un piano della viabilità che regolerà ingresso, spostamenti ed accesso allo stadio di città. Da ieri sera infatti, le strade nei pressi del Renzo Barbera (viale del Fante e via Antonino Cassarà) sono chiuse al traffico. Ciò per permettere il regolare deflusso degli spettatori dallo stadio Renzo Barbera. Con riguardo alle modalità di accesso allo stadio, vi saranno tre macropunti di ingressi. Per il settore Curva Nord, la Questura consiglia di percorrere piazza Giovanni Paolo II, viale Croce Rossa e via Villa Sofia fino all’intersezione piazza Salerno-viale del Fante, dove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. Con riguardo all’area Prato e Prato Gold, si consiglia di seguire il percorso così descritto: piazza Vittorio Veneto, viale Croce Rossa e poi via del Carabiniere fino all’intersezione con viale del Fante, ove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. In alternativa, da Piazza Leoni percorrere viale del Fante fino all’intersezione con via del Carabiniere, dove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. Infine, per i settori Tribuna Centrale, Laterale e Montepellegrino, l’accesso sarà effettuato dall’area di pre-filtraggio 2, posizionata di fronte a via Cassarà. Tutti i percorsi indicati saranno sorvegliati ed assistiti dal personale della protezione civile.

I divieti da rispettare per entrare al Barbera

Tanti i divieti da rispettare per l’accesso all’impianto. La Questura ha infatti vietato l’ingresso di una lunga lista di oggetti: valigie e trolley; bombolette spray di qualsiasi genere; trombette da stadio; armi giocattolo munite di tappo rosso, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli od altri oggetti da punta e/o taglio; bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio; sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile; bastoni per selfie e treppiedi; aste ed ombrelli muniti di punta; strumenti musicali, penne e puntatori laser; droni ed aeroplani telecomandati; biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi; tende e sacchi a pelo; spray antiaggressione.

Circa 250 i pullman attesi

Sul fronte della viabilità, il piano anti-traffico creato per assorbire l’ingresso di quasi 250 pullman è regolato da tre ordinanze dell’Ufficio Mobilità (870, 871 e 875). Secondo quanto previsto dagli uffici comunali, ci saranno inoltre cinque aree parcheggio destinate ai pullman. Elemento centrale del piano del Comune è l’area all’interno della Fiera del Mediterraneo. Gli spazi di via Sadat dovrebbero infatti ospitare circa 120 mezzi. Luogo dal quale i fans di Vasco Rossi potranno raggiungere lo stadio Renzo Barbera, sede dell’evento, in circa 22 minuti a piedi. L’itinerario previsto prevede l’attraversamento di via Imperatore Federico, piazza Leoni e viale del Fante.

Una volta esauriti i posti all’interno dell’area della Fiera del Mediterraneo, i mezzi in eccesso saranno destinati alla zona di piazzale Ambrosino, ovvero il parcheggio che risiede nei pressi della stazione Francia della metropolitana. Secondo quanto previsto dal documento, gli spettatori dovrebbero potere raggiungere l’impianto di viale del Fante in circa 28 minuti a piedi. Tragitto nel quale gli spettatori dell’evento dovrebbero attraversare piazza Giovanni Paolo II, via Resuttana, via Salvatore Aldisio, viale Strasburgo, viale Francia e piazzale Gaspare Ambrosini. Area sulla quale l’Ufficio Mobilità ha previsto l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalla mezzanotte del 22 giugno 2023 alle ore 06.00 del 24 giugno 2023. Una volta esauriti i posti anche nel parcheggio nei pressi della stazione Francia, il piano del Comune prevede l’utilizzo di tre aree parcheggio alternative. Si tratta di piazzale Giotto, via Nina Siciliana e via Ernesto Basile. A tal proposito, per coloro i quali raggiungeranno il capoluogo in auto privata, il Comune consiglia di utilizzare il parcheggio pubblico Giotto/Lennon e raggiungere lo stadio utilizzando le linee urbane del trasporto pubblico operativo.

Gli ingressi dei pullman in città

La gestione degli spazi di sosta destinati ai pullman sarà curata dalla Polizia Municipale con il supporto di personale e volontari della Protezione Civile che garantiranno l’assistenza necessaria agli spettatori che dovranno raggiungere lo stadio “Renzo Barbera”. Con riguardo agli ingressi in città dei pullman, per chi arriva provenienti dalla Sicilia occidentale (A29 Trapani/Mazzara del Vallo) il parcheggio preferenziale sarà quella di piazzale Ambrosini (Parcheggio Stazione Francia). I mezzi dovranno immettersi in città dall’innesto dell’A29, in direzione di Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, uscire allo svincolo della zona industriale nord (subito dopo ospedale Cervello), immettersi poi sulla rotonda Vittime di Montagna Longa e seguire il seguente itinerario: via Ugo La Malfa, Via Pietro Nenni e per viale Francia in direzione di piazzale Gaspare Ambrosini.

Al contrario, per chi arriva dalla Sicilia Orientale (Messina/Catania/Siracusa/Ragusa/Caltanissetta/Agrigento/Enna), il parcheggio preferenziale sarà quello della Fiera del Mediterraneo. I mezzi dovranno uscire allo svincolo di viale Lazio, (viale Lazio corsia preferenziale in contromano), per poi proseguire su viale Campania, via Brigata Verona, Piazza Vittorio Veneto, via dell’Artigliere, piazza Leoni, viale Diana, via della Favorita, via Imperatore Federico, piazzale Nelson Mandela, via Sadat.

Niente navette, solo bus di linea

Per chi si sposterà a piedi, ci sarà la possibilità di potere ricorrere all’utilizzo dei mezzi pubblici. Dagli uffici di Amat è stato reso noto infatti che sarà predisposto un servizio di collegamento con autobus di linea dai parcheggi dei pullman/auto verso lo stadio Renzo Barbera. Il servizio sarà a pagamento e si potrà utilizzare attraverso l’acquisto del classico biglietto che si usa solitamente per gli spostamenti in città, dal costo di 1,40 euro. A tal proposito, Amat farà lavorare a regime continuato le biglietterie per garantire l’acquisto dei titoli di viaggio. L’opzione migliore però prevedere il ricorso all’acquisto tramite l’app Palermo Mobilita, che rende più snello e veloce il procedimento di rilascio del tagliando, allegerendo l’afflusso verso i punti vendita Amat.

Nel dettaglio, dal piazzale Giotto/Lennon è operativa la linea Amat 544 (dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con intervalli di 20 minuti) con destinazione via Belgio. Dal parcheggio della Fiera invece ci sarà la possibilità di prendere la linea 107 in direzione Stadio. In alternativa, è possibile raggiungere il luogo teatro dell’evento, attraverso itinerari pedonali, con una percorrenza media di circa 30 minuti. Alla fine del concerto, alla fermata di via Alcide de Gasperi intersezione con via Empedocle Restivo la linea Amat n.N/3 (dalle ore 23:00 alle successive ore 3:00 con intervalli di 20 minuti) con destinazione piazzale Giotto/Lennon e che assicurerà il rientro per il parcheggio.

Divieti di sosta

Un piano al quale si prevedono delle modifiche alla normale viabilità della zona. A tal proposito, l’Ufficio Mobilità ha previsto l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7 del 21 giugno alle ore 6 del 24 giugno su viale del Fante, in ambo i lati del tratto compreso fra viale Diana e viale Rocca; piazza Salerno; via Villa Sofia, in ambo i lati del tratto compreso fra piazza Salerno e via Croce Rossa; piazza Giovanni Paolo II, via del Carabinieri e piazza Leoni. Divieti ai quali si unirà l’istituzione del divieto di sosta anche su piazzale Ambrosini, via Ammiraglio Calogero Nicastro e via Ammiraglio Paolo Thaon (lato destro), via Isaac Rabin (lato destro) e via Anwar Sadat (lato destro).

L’area ristoro

Nei giorni scorsi, era arrivato l’atto che riguarderà il posizionamento dei mezzi dell’area ristoro, che si collocherà sul lato destro di piazza Alcide de Gasperi, ovvero su via Antonino Cassarà. Un tratto stradale sul quale è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare dalla mezzanotte del 22 gugno fino alle ore 24 del 23 giugno. Limitazione che, ovviamente, non si applicherà ai mezzi utilizzati per il commercio del settore alimentare, così come avviene tradizionalmente per le partite casalinghe del Palermo Calcio allo stadio Renzo Barbera.

I numeri dell’evento

Il concerto di Vasco Rossi apre la stagione del ritorno dei grandi eventi estivi a Palermo. I numeri sono chiari ed inequivocabili. Settantaquattro mila spettatori in due giorni, 55mila arrivi da fuori Palermo, alberghi adesso tutti pieni e una ricaduta economica per la città valutata, dall’organizzazione, in quasi 20 milioni di euro (oltre 10milioni solo negli alberghi su tutto il territorio della provincia). Vasco Rossi terrò banco giovedì e venerdì allo stadio Renzo Barbera. Entro oggi si completa il montaggio del palco mentre per domani martedì 20 giugno è atteso l’arrivo della produzione nazionale. Mercoledì le prove generali e già dal 21 giugno sarà in vigore l’ordinanza comunale che deroga ai limiti di inquinamento acustico.

