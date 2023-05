Provvedimento valido per le prove e la due giorni di evento

Per l’attesissimo concerto di Vasco Rossi ci sarà una deroga alle limitazioni alle emissioni sonore. Così ha stabilito il sindaco di Palermo Roberto Lagalla recependo gli input dagli uffici del Servizi ambiente del Comune. E’ evidente che per la due giorni di concerto della rockstar e per le prove previsti allo stadio “Renzo Barbera” nel prossimo mese di giugno ci sarà uno sforamento nelle emissioni sonore. Il primo cittadino ha concesso quindi la deroga ma comunque ci saranno dei limiti per l’uso di strumentazione amplificata. Il livello di emissioni sonore dovrà comunque essere tale che sugli edifici limitrofi allo stadio non debba superarsi il limite di 70 decibel. Per tale monitoraggio prescritto che, prima dell’inizio della manifestazione, un tecnico abilitato in acustica regoli i settaggi degli impianti utilizzati.

Quando entra in vigore

L’ordinanza di deroga è valida per il 21, 22 e 23 giugno prossimi. Il primo giorno per le prove acustiche e gli altri due giorni per i concerti veri e propri. Quindi il 22 e 23 giugno sarà in vigore dalle ore 15,30 alle 24, nel giorno delle prove lo sforamento sarà consentito dalle 17 alle 22. Questo comunque è solo un primo aspetto superato, ancora diversi i provvedimenti da porre in essere sul piano organizzativo. Dalla viabilità al parcheggio per i 250 pullman previsti, senza dimenticare i lavori allo stadio.

I lavori e la convenzione tra Palermo calcio e Comune

I lavori, quindi, non riguarderanno le attuali criticità che interessano lo stadio Renzo Barbera. Impianto sul quale, al di là dello smacco derivato dall’esclusione dall’iter di Euro 2032, si dovrà comunque intervenire a prescindere. Lavori straordinari che serviranno a porre rimedio ad alcune criticità che riguardano la struttura. Secondo quanto ha riferito, il 23 aprile scorso, l’esponente di “Oso” Ugo Forrello, tali interventi dovranno riguardare: il rinnovamento dei seggiolini della gradinata; il rifacimento dei bagni dello stadio; l’installazione di un sistema di videosorveglianza e i lavori d’aggiornamento dei tornelli per accedere allo stadio Renzo Barbera. Opere alle quali la società vorrebbe inoltre aggiungere una nuova sezione hospitality, con la funzione di aumentare i ricavi derivati dallo stadio.

Biglietti introvabili

L’evento è già sold out da diversi mesi. Soltanto alla fine dello scorso aprile la manifestazione ha ricevuto l’ok dagli uffici dell’assessorato comunale al Patrimonio. Ad essere autorizzato il Palermo calcio a sottoscrivere un accordo con Live Nation, azienda che si sta occupando della gestione e dell’organizzazione della manifestazione. Assenso che pone fine ad una diatriba tutta burocratica iniziata a dicembre 2022. Questione che si era manifestata nei giorni scorsi quando, in seguito ad una riunione avuta fra la società del Palermo Calcio e la Commissione Bilancio del Comune di Palermo, si era evidenziata l’assenza, a poco più di due mesi dall’organizzazione dell’evento, di un accordo firmato sullo stesso.

Like this: Like Loading...