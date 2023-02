A Palermo torna il concertone di Radio Italia, l’evento che porterà nel capoluogo decine di grandi artisti di fama nazionale e internazionale oltre a migliaia di persone che arriveranno per assistere al mega evento. C’è la prima indiscrezione e c’è anche la data.

La data del concerto di Radio Italia a Palermo

Il concerto di Radio Italia è in programma per il prossimo 30 giugno nel Capoluogo siciliano con prove e allestimenti nei due giorni precedenti, il 28 e 29 giugno. Un grande evento che torna a Palermo come aveva già annunciato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel corso di una intervista a Casa Minutella nei mesi scorsi. Ora però c’è la conferma, il concertone di “Radio Italia solo musica italiana” si farà a Palermo e la data è già stata stabilita.

L’annuncio di Lagalla

Il primo cittadino aveva anticipato nel corso dell’intervista il ritorno dei concerti nel capoluogo siciliano oltre a quello di Vasco Rossi al Barbera, aveva anche detto che al Foro Italico sarebbe tornato il concerto di Radio Italia e così è stato. “Per il 2023, sono già programmati i concerti di Vasco Rossi al Renzo Barbera e di Radio Italia al Foro Italico”, aveva dichiarato Lagalla.

Una festa all’insegna della musica

L’ultimo grande concerto di Radio Italia Live a Palermo risale al 2019, nel 2020 venne rinviato a data da destinarsi. Fu una grande festa all’insegna della musica in città che portò Palermo ad essere una grande vetrina. Anche nel 2023 il mega concerto dovrebbe essere in programma al Foro Italico, uno spazio che ben si presta a questa tipologia di manifestazioni. Anche quest’anno saliranno sul palco importanti cantanti e artisti nazionali e internazionali e la trasmissione sarà ripresa dalle telecamere della Radio.

Tanti artisti attesi a Palermo

Chi saranno gli artisti che parteciperanno al concertone di Radio Italia? Non è ancora stata diramata la lista dei cantanti ma già si sa che sul palco ci saranno tanti big della musica, dai cantanti scoperti dai talent show quali Amici e The Voice, ai protagonisti di Sanremo e i più amati dalle nuove generazioni ma anche i cantanti che hanno fatto la storia della musica. Insomma la data c’è, è il 30 giugno. E questa è già una bella notizia per Palermo che aspetta di ripartire alla grande dopo due anni segnati dalle limitazioni.