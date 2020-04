Annullata la data del 28 giugno

Slitta a data da destinarsi un appuntamento con la musica tra i più importanti e partecipati in città. Il concertone di Radio Italia come la gran parte di tutti gli eventi live, non potrà tenersi, come previsto, il 28 giugno prossimo a Palermo.

La decisione, condivisa con il Comune di Palermo, è legata all’emergenza sanitaria in corso e ai necessari provvedimenti disposti per contenere la diffusione del Coronavirus.

L’intento del Sindaco Leoluca Orlando condiviso con Mario Volanti, fondatore e presidente di Radio Italia, è quello di riprogrammare l’appuntamento non appena ci saranno le condizioni per ritornare tutti insieme al Foro Italico a festeggiare con la grande musica italiana.

Dal 2012 è l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso dell’anno, uno show suggestivo sotto il cielo di Palermo per il più grande evento live della musica italiana che ogni anno convoglia nel capoluogo siciliano giovani provenienti da tutta la Sicilia. Il motivo è semplice: tanti artisti di grido e di fama internazionale riuniti nello stesso concerto gratuito. Un’occasione irrinunciabile per migliaia di fan.

L’edizione dell’anno scorso registrò numeri da record con oltre 50 mila persone ad affollare l’area del Foro Italico. Sul palco con Luca e Paolo si alternarono Ghali seguito da Benji e Fede, Paola Turci, Takagi e Ketra con Giusi Ferreri e ancora Fabrizio Moro, Nek, Achille Lauro fino all’ospite internazionale Mika. Poi è stata la volta di Fiorella Mannoia, Rocco Hunt e i Thegiornalisti che hanno lasciato il posto a Il Volo, Irama e per concludere Mahmood che ha salutato la magia del Foro Italico assieme al presidente di Radio Italia, Mario Volanti.