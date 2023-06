Appuntamento alle 20.40, apre Levante, chiude Ligabue

Tutto pronto per il concertone di Radio Italia Live che si tiene a Palermo. Questa sera, venerdì 30 giugno, alle 20.40 presso il Foro italico, gli artisti si esibiranno davanti ad un folto pubblico di oltre 40.000 spettatori.

L’organizzatore dell’evento, Radio Italia, ha diramato la scaletta. Tre brani a testa. Saranno trentanove (salvo sorprese ovviamente) le canzoni che allieteranno il pubblico che si è radunato per l’occasione. Numeri importanti per la kermesse che torna nel capoluogo siciliano che per l’occasione ha subito una vera e propria rivoluzione del traffico. Per l’occasione, infatti, strade chiuse e divieti nell’ampia zona limitrofa al palco.

Apre Levante, chiude Ligabue

Si esibirà prima Levante con Canzone d’Estate, Tikibombom e Vivo, chiuderanno le note tipicamente rock di Luciano Ligabue con Happy Hour, Riderai e Urlando contro il cielo. Hits su hits quindi e – vista la lista dei brani – tutti i palati saranno soddisfatti. Max Pezzali, ad esempio, proporrà i classici Nord sud ovest est e Tieni il tempo, Paola & Chiara faranno ballare il pubblico con Furore, Mare Caos e Vamos a Bailar. Diodato offrirà Fai Rumore, brano con cui vinse San Remo nel 2020.

Ecco quindi, la scaletta completa.

Levante

Canzone d’estate

Tikibombom

Vivo

Diodato

Occhiali da sole

Fai rumore

Che vita meravigliosa

Max Pezzali

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Nessun rimpianto

Sangiovanni

Fluo

Scossa

Farfalle

Marracash

Crazy Love

Importante

∞ Love

Paola & Chiara

Furore

Mare Caos

Vamos a bailar

Emma

Ogni volta è così

Mezzo mondo

Cercavo amore – Io sono bella

Rocco Hunt

Non litighiamo più

Un bacio all’improvviso

A un passo dalla luna

Boomdabash

Per un milione

L’unica cosa che vuoi

Lambada (feat. Paola & Chiara)

Mr. Rain

Fiori di Chernobyl

Supereroi

La fine del mondo feat. Sangiovanni

Blanco

Innamorato

Un briciolo di allegria

Lacrime di piombo

Irama e Rkomi

Hollywood

5 Gocce

Luna piena

Ligabue

Happy Hour

Riderai

Urlando contro il cielo.

Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo e città metropolitana del capoluogo, l’evento sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la conduttrice Manola Moslehi mentre ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la conduttrice Daniela Cappelletti. Anche quest’anno la sigla iniziale di Radio Italia Live – il concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Dove vedere il concertone di Radio Italia

Sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive. Sarà in diretta, dalle 20.40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).