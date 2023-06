Appuntamento al Foro Italico alle 20.40 di venerdì 30 giugno

L’attesa è quasi finita. Poi sarà una nuova festa a suon di musica e nel centro cittadino. Palermo torna ad ospitare un nuovo grande evento a distanza di pochi giorni dalle due esibizioni di Vasco Rossi allo stadio Barbera della scorsa settimana. E si prepara alla kermesse che rivoluzionerà il traffico viario.

Questa volta tocca ai tanti artisti del Concertone di Radio Italia Live che si ritrovano nel capoluogo siciliano venerdì 30 giugno alle 20.40 sul grande palco del Foro Italico. Una folta schiera di guidata da Luciano Ligabue che torna in città dopo l’ultima sua esibizione datata 2010 al Velodromo Paolo Borsellino, a Max Pezzali che certamente non hanno bisogno di presentazioni ma anche Rocco Hunt – presente a Palermo durante la presentazione dell’evento, Emma, Diodato, Paola & Chiara e molti altri che allieteranno la serata di fine giugno dei palermitani

Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo e città metropolitana del capoluogo, l’evento sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la conduttrice Manola Moslehi mentre ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la conduttrice Daniela Cappelletti. Anche quest’anno la sigla iniziale di Radio Italia Live – il concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Durante il pre-show, previsto un momento di esibizione di Luca Ravenna.

I protagonisti, da Blanco ad Emma, da Max Pezzali a Diodato

Quest’anno sul palco del Foro Italico quattordici artisti che, promettono, faranno emozionare il pubblico con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. In ordine e alfabetico a Palermo arriveranno Blanco, Boomdabash, Diodato (che vinse San Remo 2020), Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr. Rain, Paola & Chiara, Max Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt e Sangiovanni. Tutti campioni di incassi, tutti amatissimi dal pubblico.

Scaletta ancora top secret

Rimane top secret la scaletta, che sarà svelata soltanto due ore prima del grande evento.

Già da questo pomeriggio, però, sono previste le prove e il soundcheck. Gli artisti sono già arrivati a Palermo e dalle 15.30 saranno al Foro Italico. Spettacolo aperto, a meno che le alte temperature non impongano di mettere un telone che salvaguardi il palco.

Dove verrà trasmesso il concertone di Radio Italia

Sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive. Sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).