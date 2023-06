Vasco Rossi saluta e se ne va. dopo due concerti che hanno segnato il pienone in entrambi i casi e con disagi, tutto sommato, contenuti, per la città, il Blasco non smette di infiammare i suoi fan anche andando via. Lo fa con un post social che di fatto è la continuazione di quelli che avevano fatto da preludio al concerto.

Il post di saluto del Blasco

“Palermo 2 di 2 !!” scrive Vasco Rossi che prosegue senza limitarsi nei commenti “ sono state due date pazzesche… Siete fantastici… un popolo straordinario, bello, orgoglioso, fiero!!! Palermo è la più bella città del mondo e io vi invidio molto ”

Ma nel suo post c’è anche un nuovo appuntamento, una sorta di promessa. “Grazie e alla prossima!!!” scrive come a dire ‘che non passino altri 18 anni’

Fatta la storia della musica in Sicilia

A fare il paio con il post di Vasco c’è quello dell’organizzatore locale del concerto, Carmelo Costa che si spinge anche un tantino oltre “74.000 grazie Palermo! La storia della Musica in Sicilia è passata da noi” scrive senza mezzi termini.

“Un ringraziamento particolare a tutte le maestranze ed i collaboratori che hanno lavorato con entusiasmo e senza i quali questa grande Festa di due giorni non sarebbe stata possibile!”.

La Palermo dei grandi eventi guarda già al concertone di Radio Italia

E mentre Vasco se ne va la Palermo del ritorno ai grandi eventi guarda già alla prossima settimana. Palermo si prepara ad ospitare l’evento di Radio Italia previsto per il prossimo fine settimana. E si preannunciano altri giorni di passione soprattutto per gli automobilisti.

Il Comune ha diramato l’ordinanza che predispone le limitazioni al traffico veicolare in alcune piazze e vie per il 29 e 30 giugno in occasione del concertone di Radio Italia Live in programma venerdì prossimo al Foro Italico a partire dalle 20.40.

