In 40 mila avranno accesso ai settori per gli spettatori



Questa sera Palermo sarà inondata per il “Concertone” di Radio Italia al Foro Italico, scattano misure di sicurezza con limitazioni al traffico. Una grande festa che comporta inevitabilmente una serie di provvedimenti per evitare ingorghi e il caos. Difficile che ciò non accadrà nelle aree limitrofe alla zona che verrà cinturata.

Una serata da “Supereroi”

Stasera il debutto del grande evento con un duetto che fa scintille solo nell’immaginario. Ci saranno infatti Mr.Rain e Sangiovanni, saltati alla ribalta con Sanremo. Il primo con “Supereroi”, divenuto un tormentone. Il secondo con “Lady”, “farfalle” e “Malibù”. Un appuntamento quindi in grande stile per la tappa siciliana di Radio Italia-Il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia.

Entusiasmo per Ligabue

Sale l’attesa ed è palpabile per questi grandi artisti. Basti pensare che ieri sera in tanti hanno atteso l’arrivo di Ligabue all’aeroporto di Palermo. Il cantautore ha dispensato sorrisi e autografi per tutti. Ad esibirsi Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Paola & Chiara, Max Pezzali, Rkomi e Rocco Hunt. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo con l’accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

I conduttori

La conduzione sarà la stessa di Milano: sul palco ci saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre Manola Moslehi sarà nel backstage. Raccoglierà le emozioni degli artisti e Daniela Cappelletti sotto palco. Durante il preshow, previsto un momento di esibizione di Luca Ravenna, lo stand-up comedian dei record. Gli spettatori ammessi saranno all’incirca 40 mila.

Previsti dei varchi per l’accesso

Ad essere attivati dei varchi per garantire l’accesso agli spettatori. Quindi saranno controllati zaini e borse per evitare che possano entrare oggetti contundenti o altri oggetti potenzialmente pericolosi. Apertura prevista dalle ore 13.

La viabilità

Rivoluzionata ovviamente la viabilità. Anzitutto il Foro Italico è del tutto chiuso al traffico e la Ztl sospesa invece sino alle 6 del mattino. Previste poi una serie di chiusure di strade, del tutto o parzialmente: la via Crispi, compreso il sottopasso, ed ancora le vie Cala, Vittorio Emanuele, Ponte di Mare, Messina Marine, Lincoln e Foro Umberto I, e ancora le piazze Tonnarazza e Tumminello. Tutti i pullman e la auto private provenienti dalle province della Sicilia dovranno raggiungere l’area a parcheggio “Basile”, individuata quale prima area di parcheggio prossima al luogo teatro dell’evento. Il percorso obbligato sarà: viale Regione Siciliana in entrambe le direzioni, svincolo viale Ernesto Basile, viale Ernesto Basile, area parcheggio “Basile”.

L’area destinata ai pullman

Sono stati inoltre individuati ulteriori siti destinati al parcheggio di pullman: vie Cappello e Adorno, e viale dei Picciotti; parcheggi Nina Siciliana, John Lennon e piazzale Ambrosini.

Divieto di vendita di bevande superalcoliche

E’ vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro e alluminio o plastica. Tale divieto è esteso anche agli esercenti delle zone: tratto di corso Vittorio Emanuele ricompreso tra via Roma e Porta Felice nonché le zone limitrofe; piazza Marina; via Cala; Foro Umberto I; zona piazza Kalsa; via Lincoln; zona Stazione Centrale (Piazza Giulio Cesare); piazza S. Erasmo e piazza Fonderia.